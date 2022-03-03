Темы дня

Экономика
3 марта 2022, 11:49

Евгений Куйвашев создал штаб по устойчивости социальной сферы и экономики Свердловской области

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев отметил, что нельзя допустить необоснованного скачка цен на продукты и товары первой необходимости. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики в условиях санкций. Состав членов группы предложит первый замглавы региона Алексей Шмыков.

Евгений Куйвашев отметил, что нельзя допустить необоснованного скачка цен на продукты и товары первой необходимости. Ситуацию взяло на контроль областное правительство.

"Наша задача — оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать её развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе", — приводит департамент информполитики Свердловской области слова губернатора.

Читайте также:

Евгений Куйвашев обозначил перечень мер, которые помогут сохранить бюджет региона.

В России создали оперштаб по развитию экономики в условиях санкций.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.03.2022, 13:07 / Общество
В России выявили ещё 93 026 случаев коронавируса
03.03.2022, 12:57 / Общество
Turkish Airlines возобновляет рейсы Екатеринбург — Стамбул
03.03.2022, 12:28 / Спорт
Международный паралимпийский комитет отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Играх-2022
03.03.2022, 12:10 / Общество
В Екатеринбурге сожгут 600 килограммов небезопасного мяса
03.03.2022, 12:03 / Общество
В Екатеринбурге стартует голосование за концепцию развития набережной от Ткачей до Лыжников