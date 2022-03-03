Евгений Куйвашев создал штаб по устойчивости социальной сферы и экономики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики в условиях санкций. Состав членов группы предложит первый замглавы региона Алексей Шмыков.
Евгений Куйвашев отметил, что нельзя допустить необоснованного скачка цен на продукты и товары первой необходимости. Ситуацию взяло на контроль областное правительство.
"Наша задача — оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать её развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе", — приводит департамент информполитики Свердловской области слова губернатора.
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