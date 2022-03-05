Анатолий Аксаков: кредитные каникулы направлены на защиту граждан

Анатолий Аксаков возглавляет комитет по финансовому рынку Госдумы с 2016 года. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Госдума в минувшую пятницу приняла сразу в трёх чтениях закон о «кредитных каникулах» (подробнее смотрите «ОГ» №35 от 04.03.2022. – Прим. ред.). О деталях закона, о том, на кого он рассчитан и какой эффект даст как заёмщикам, так и банкам, в эксклюзивном интервью корреспонденту «ОГ» Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ рассказал председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.

– Анатолий Геннадьевич, на какие категории кредитуемых лиц рассчитан закон? В частности, касается ли он держателей кредитных карт?

- Сразу отмечу, этот закон возобновляет действие Федерального закона от 3.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты». Документ был принят в первую волну пандемии для поддержки заёмщиков и как раз предусматривал кредитные каникулы, которые распространялись на договоры займа с банком, микрофинансовой организацией, кредитным потребкооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом и ломбардом. Льгота действовала для ипотеки, потребительских кредитов, автокредитов и долгов по кредитным картам. Условием предоставления кредитных каникул было снижение ежемесячного дохода гражданина на 30 и более процентов.

Кроме того, Правительство РФ постановлением от 03.04.2022 №435 установило следующие ограничения для кредитных каникул:

- потребительский кредит не должен превышать 250 тысяч рублей;

- потребительный кредит для ИП – 300 тысяч рублей;

- автокредит – 600 тысяч рублей;

- долг по кредитной карте – 100 тысяч рублей;

- лимиты по ипотеке разнились в зависимости от региона. Так, в Москве он составлял 4,5 миллиона рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге, регионах ДФО – 3 миллиона, в остальных регионах – 2 миллиона.

Кредитные каникулы действовали в России во время пандемии коронавируса с 3 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020.

Согласно новому закону, пока будут действовать нормы предыдущего закона. Каникулы возобновляются по любым видам кредитов, выданным физлицам, ИП и субъектам МСП до 1 марта 2022 года. Обратиться с соответствующим заявлением клиенты банков смогут до 30 сентября 2022 года, при этом правительство получит право продлить этот срок.

Подчеркну, что граждане, которые ранее уже воспользовались кредитными каникулами по 106-ФЗ, смогут сделать это ещё раз.

Фото: Павел Ворожцов

Лайфхак для заёмщиков По условиям участия в программе заёмщик должен предоставить в банк заявление на предоставление каникул, паспорт и один из документов: справку о снижении на 30 и более процентов своего среднемесячного дохода, рассчитанного за месяц, предшествующий месяцу обращения заёмщика, по сравнению с совокупным среднемесячным доходом заёмщика за предыдущий год и удержании налога по форме ФНС, либо выписку из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости о статусе безработного, или справку по форме банка. Документы можно подать лично либо дистанционно, например, по телефону или электронной почте, либо заполнив соответствующую заявку на сайте банка (так было в предыдущий период кредитной отсрочки). Каникулы автоматически наступают через пять дней после обращения заёмщика, но у банка есть ещё 60 дней, чтобы аннулировать их по итогам своих проверок. Если заявление подаётся дистанционно, закон разрешает представлять подтверждающие падение дохода оригиналы документов гораздо позже – в течение 90 дней после заявления, а при наличии уважительных причин (например, болезнь), также документально подтверждённых заёмщиком, банк может удлинить срок предоставления документов ещё на 30 дней. Впрочем, считают эксперты, несмотря на гарантии, которые даёт закон, желательно обязательно получить подтверждение, что ваше заявление принято: если вдруг что-то пойдёт не так, то телефонный разговор или переписку в «электронке» к делу не пришьёшь. Самое надёжное – это обратиться в банк лично и получить на копию заявления штамп о его принятии и входящий номер. Кроме того, нужно настаивать на получении официального ответа от банка о принятом решении – например, это можно указать прямо в заявлении. И, наконец, для того, чтобы иметь железобетонные доказательства, что каникулы вам предоставлены, нужно потребовать заключить дополнительное соглашение к существующему кредитному договору. Только это юридически гарантирует вам предоставление отсрочки по платежам.

– Какой эффект в итоге это даст кредитуемым гражданам? Банкам?

- В течение льготного периода (до 6 месяцев) можно не выплачивать долг по кредиту или сделать меньше ежемесячные платежи. При этом никаких штрафных санкций и последствий для кредитной истории не будет. Эффективность этой меры подтверждает статистика. По данным ЦБ, за период с 3 апреля по 30 сентября 2020 года кредитные каникулы в порядке, предусмотренном Федеральным законом №106-ФЗ, были фактически предоставлены по 164,7 тыс. требований физических лиц на общую сумму 85,1 млрд рублей. По 62,3 тыс. обращений субъектов МСП о предоставлении кредитных каникул заключены договоры, объём ссудной задолженности по которым составил 143,1 млрд рублей.

Полезны каникулы и для банков. Согласитесь, лучше иметь заёмщика, который сможет, пусть и с отсрочкой, выплатить кредит, чем не сделает этого вообще. При этом во время кредитных каникул у банка не ухудшается качество ссуд, поэтому нет необходимости увеличивать под них резервы.

Личный опыт Елена ИВАНОВА, жительница Екатеринбурга, менеджер по продажам: – У меня был кредит 500 тысяч рублей на покупку дома. В 2020 году в один момент возникла ситуация, когда мне нечем было по нему платить – и тут как раз объявили о кредитных каникулах. Я воспользовалась ими – и ни разу не пожалела! По телефону мне за две секунды одобрили перенос платежей сроком на один месяц, при этом процент не изменился. Это очень выручило. Если в этот раз у меня будет возможность воспользоваться кредитными каникулами, обязательно сделаю это снова.

– Граждане высказывают опасения, что новый закон направлен на изъятие у них дополнительных средств и только ухудшит их финансовое положение, а принимается в пользу банков. Действительно ли есть такая вероятность?

- Напротив, новый закон направлен на защиту граждан, попавших в трудную ситуацию в связи новыми санкциями. Кредитные каникулы дают им шанс на восстановление платежеспособности.

Какой пакет мер включает антикризисный закон отмена проверок в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний;

упрощение условий и порядка госзакупок;

возможность для правительства проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям;

новые особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ);

введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению правительства;

упрощение процедуры закупки лекарств, наделение кабмина правом корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности, предусматриваются ограничения на вывоз некоторых лекарств из России;

возможность для правительства скорректировать правила о приёме в вузы россиян, у которых возникли сложности с обучением за рубежом. Источник: Коммерсантъ

От редакции. Подробную инструкцию, как получить отсрочку по кредитам, читайте в следующем номере «Областной газеты».