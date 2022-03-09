Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золота

Ранее при покупке золотого слитка в банке покупатели платили НДС товара в размере 20%. Фото: Дарья Белоусова

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Изменения освобождают от НДС операции по продаже физлицам (продавцами выступают банки) драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Действие новой нормы распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу", — передаёт РБК.

Ранее при покупке золотого слитка в банке покупатели платили НДС товара в размере 20%. Продажа же слитка банку возврата уплаченного НДС не предполагала, что делало операции с золотом невыгодными для граждан.

Напомним, на днях в Госдуму РФ внесли законопроект для защиты россиян от санкций. Он предусматривает в том числе введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года.