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Экономика
10 марта 2022, 14:35

Евгений Куйвашев выделил дополнительные средства на благоустройство территорий

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев

Средства выделены на благоустройство Каменска-Уральского и Михайловска. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении дополнительных средств на благоустройство территорий Каменска-Уральского и Михайловска.

"Михайловскому муниципальному образованию дополнительно выделено 15,3 миллиона рублей на благоустройство Михайловского сквера. Объём средств Каменску-Уральскому на работы во дворе по ул.Суворова, д. 28 и д. 30 увеличивается до 171,6 миллиона рублей", — передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Соответствующее постановление принято сегодня на заседании регионального правительства.

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Областная газета Свердловской области

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