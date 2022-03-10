Евгений Куйвашев выделил дополнительные средства на благоустройство территорий

Средства выделены на благоустройство Каменска-Уральского и Михайловска. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении дополнительных средств на благоустройство территорий Каменска-Уральского и Михайловска.

"Михайловскому муниципальному образованию дополнительно выделено 15,3 миллиона рублей на благоустройство Михайловского сквера. Объём средств Каменску-Уральскому на работы во дворе по ул.Суворова, д. 28 и д. 30 увеличивается до 171,6 миллиона рублей", — передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Соответствующее постановление принято сегодня на заседании регионального правительства.

Читайте также:

Дворовый переворот: как на Среднем Урале благоустраивают дворы.