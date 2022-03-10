Свердловские власти обратятся в ФАС в случаях грубого нарушения цен в торговых сетях

Продуктов первой необходимости достаточно. Если где-то что-то закончилось, обязательно будет подвезено. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева поставило задачу ритейлерам обеспечить запасы важнейших товаров в регионе на фоне санкций и повышенного спроса.

"В преддверии праздничных дней мы собирали торговые сети. Проговорили ключевое — чтобы были запасы необходимых товаров. В распределительных центрах они есть. Проводилась работа не только по контролю за товарными остатками — сегодня смотрим и за ценами. Продуктов первой необходимости достаточно. Если где-то что-то закончилось, обязательно будет подвезено", — рассказал об итогах совещания с ритейлерами первый замгубернатора Алексей Шмыков.

По словам Алексея Шмыкова, министерства проводят работу не только по контролю за товарными остатками, но и за ценами в магазинах и на оптовых базах.

"Министерство выходит на проверку распределительных центров. Сахара в стране достаточно, заводы недозагружены. Нужно сегодня просто не торопиться, всех продуктов первой необходимости достаточно. Хочется обратиться к жителям, что всё есть, всего достаточно. Если где-то закончилось, обязательно будет подвезено. Работу с торговыми сетями мы продолжим", — резюмировал замгубернатора.

Чиновник также предупредил, что в случае выявления грубого завышения цен в торговых сетях, будут подготовлены обращения в Федеральную антимонопольную службу.

Министр АПК Свердловской области Артем Бахтерев в свою очередь дал разъяснения по поводу информации о резком повышении цен на хлебобулочные изделия в регионе из-за увеличения стоимости импортного маргарина и упаковки. "Сообщения в средствах массовой информации были немножко искажены. Изначально, ещё в декабре 2021 года производители хлеба предупредили торговые сети о традиционном повышении цены на хлеб на 10% в первом квартале 2022 года. Мы считаем, что это обоснованный рост цены, прежде всего по экономическим показателям. По фактам необоснованного роста цен на хлеб будет проводиться проверка. Хлеб из социальной корзины не предусматривает импортных компонентов, в том числе маргарина. Критического роста цен на хлеб быть не должно", — заявил министр.

Напомним, продолжающийся на протяжении двух недель рост цен на товары повышенного спроса привёл к тому, что население начало массово скупать продовольствие, оживились и спекулянты. В сложившейся ситуации торговые сети по согласованию с властями ввели ограничения на отпуск в одни руки по ряду позиций продуктовой линейки и установили предельную пятипроцентную наценку на социально значимые товары.