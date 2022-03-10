Темы дня

Экономика
10 марта 2022, 18:10

Едем дальше: АвтоВАЗ возобновит работу 14 марта

  Юлия Пастух
Автомобиль на дороге

Уже 14 марта АвтоВАЗ возобновит работу и будет выпускать две модели. Фото: Александр Зайцев

Западные СМИ навсегда "закрыли" АвтоВАЗ, переиначив факты о приостановке производства из-за дефицита зарубежных запчастей.

Информационный ресурс войнасфейками.рф сообщает, что далёкие от ситуации журналисты, видимо, сами решили, что таким образом без работы на неопределённый срок остались тысячи сотрудников концерна.

Источники журнала "За рулём" пояснили, что производство на двух заводах концерна в Тольятти и Ижевске действительно было приостановлено на текущую неделю, которая была праздничной. Собеседник издания говорит о том, что уже 14 марта АвтоВАЗ возобновит работу и будет выпускать две модели.

"Тольяттинской площадке удалось изыскать резервы: "есть обеспечение" на сборку примерно 400 экземпляров Niva Legend и 1600 машин семейства Granta", – говорится в материале журнала "За рулём".

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.03.2022, 18:37 / Экономика
Президент Уральской торгово-промышленной палаты: "Кризис – это всегда время возможностей"
10.03.2022, 18:10 / Экономика
Едем дальше: АвтоВАЗ возобновит работу 14 марта
10.03.2022, 17:36 / Экономика
Свердловские власти обратятся в ФАС в случаях грубого нарушения цен в торговых сетях
10.03.2022, 17:00 / Общество
На Среднем Урале в праздничные дни выявлено 175 нетрезвых водителей
10.03.2022, 16:31 / Общество
Школьники смогут ездить на поезде со скидкой 50 % этим летом