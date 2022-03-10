Едем дальше: АвтоВАЗ возобновит работу 14 марта

Уже 14 марта АвтоВАЗ возобновит работу и будет выпускать две модели. Фото: Александр Зайцев

Западные СМИ навсегда "закрыли" АвтоВАЗ, переиначив факты о приостановке производства из-за дефицита зарубежных запчастей.

Информационный ресурс войнасфейками.рф сообщает, что далёкие от ситуации журналисты, видимо, сами решили, что таким образом без работы на неопределённый срок остались тысячи сотрудников концерна.

Источники журнала "За рулём" пояснили, что производство на двух заводах концерна в Тольятти и Ижевске действительно было приостановлено на текущую неделю, которая была праздничной. Собеседник издания говорит о том, что уже 14 марта АвтоВАЗ возобновит работу и будет выпускать две модели.

"Тольяттинской площадке удалось изыскать резервы: "есть обеспечение" на сборку примерно 400 экземпляров Niva Legend и 1600 машин семейства Granta", – говорится в материале журнала "За рулём".