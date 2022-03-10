Президент Уральской торгово-промышленной палаты: "Кризис – это всегда время возможностей"

Андрей Беседин заявил, что кризис даёт импульс для развития отечественным компаниям. Фото: Владимир Мартьянов

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказался о приостановке работы некоторых зарубежных компаний в России и экономических санкциях, наложенных на страну из-за военной спецоперации на Украине.

"Я не видел примеров тому, что компании закрываются в массовом порядке. Если смотреть заявления некоторых компаний, то они звучат так: "приостанавливаем работу". Если же мы говорим о риске закрытия зарубежных компаний, то они вынуждены выполнять обязательства по российским законам. И все, про кого я слышал, говорят, что будут придерживаться этого дисциплинированно. Пока не приходится говорить о том, что мы ожидаем огромнейший всплеск обращений в службе занятости или на бирже труда. За семь рабочих дней с момента объявления массированного объёма санкций я не слышал пока ни от одного представителя нашего крупного, среднего, малого бизнеса: "Я принимаю решение о закрытии". Люди смотрят, как переориентироваться", — отметил Андрей Беседин.

Он заявил, что ни одна страна в мире не принимала на себя санкции такого объёма. При этом такая ситуация даёт импульс для развития отечественным компаниям.

"Если кто-то с рынка уходит, его место заполняет кто-то другой. Пандемия и санкции с 2014 года дали нашим компаниям мощный импульс. Во-первых, наши компании зашли в определённые сегменты, в которых раньше не работали. Во-вторых, появились реальные меры поддержки российского производителя. В новом законе серьёзное внимание уделено компаниям в IT-сфере, для них это прекрасная возможность для развития. Они нам сегодня нужны для того, чтобы обеспечить многие удалённые средства коммуникации, средства платежей. А второе – это прекрасное замещение тех, кто так смело скрипит дверью, что мы уходим. Значит, зайдут наши ребята – не глупее. У нас есть мозги. Русский народ очень талантлив", — подчеркнул президент Уральской торгово-промышленной палаты.

По его словам, кризис – это всегда время возможностей. "А такой кризис, как сейчас, когда рынок освобождается, когда уменьшается конкуренция – это возможность зайти на этот рынок тому, кого раньше туда не пускали. И точно будут компании, предприниматели, которые этим воспользуются", — считает Андрей Беседин.