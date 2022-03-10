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Экономика
10 марта 2022, 11:15

Борьба с фейками, паникёрами и спекулянтами: российские ритейлеры держат удар

  Юлия Пастух
Полка с сахаром

Несмотря на панику, поставки в магазины не прекращаются, повышения цен не планируется. Фото: Алексей Кунилов

В сети активно распространяются фото якобы пустых полок с солью и сахаром в российских магазинах, и это только подогревает небывалый ажиотаж на продукты первой необходимости.

Зачастую коллажи сделаны на бегу, внимательные пользователи интернета указывают на "ляпы", совершённые фейк-ньюсмейкерами. Информационный ресурс войнасфейками.рф привёл пример лживого фото: "Особенно забавно выглядят несколько пачек с сахаром, стоящие прямо за объявлением. Вероятно, надпись сделана в фотошопе. Но стоит заметить, что подобную картину можно было бы увидеть и в небольшом городе в любое время года или, например, на Ямале во время распутицы", — сообщается на ресурсе.

Несмотря на панику, подогретую подобными вбросами, поставки в магазины не прекращаются, повышения цен не планируется. В Федеральной антимонопольной службе сообщают, что крупные торговые сети ограничат наценку на ряд социально значимых продуктов на уровне 5 %.

Для того чтобы пресечь действия спекулянтов, ритейлеры ввели ряд ограничений на покупку большого количества одинаковых товаров "в одни руки". На территории России уже были зафиксированы случаи скупки сахара и круп тоннами, как говорят продавцы – явно для перепродажи с накруткой.

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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