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10 марта 2022, 20:00

Кабмин определил перечень временно запрещённых к вывозу из России товаров

Товарный поезд

Ограничения на вывоз товаров вводятся до конца 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ озвучило список товаров, временно запрещённых к вывозу из России. Ограничения вводятся до конца 2022 года.

Всего в перечне более 200 товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели, некоторые виды лесоматериалов. В список включены также:

  • медицинское оборудование,
  • транспортные средства,
  • сельхозтехника,
  • электрическая аппаратура,
  • технологическое оборудование,
  • телекоммуникационное оборудование.

"Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать порядок вывоза, который подразумевает, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды", — рассказали в пресс-службе кабмина.

Добавим, что эти меры приняты во исполнение указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Они необходимы для обеспечения стабильности на российском рынке.

Областная газета Свердловской области

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