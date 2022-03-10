Строили и будем строить

В условиях санкций главная задача строителей – соблюдение графика сдачи объектов. Фото: Галина Соловьёва

Руководство страны и регионов активно обсуждает, как поддержать строительную отрасль в условиях санкций. Только в Свердловской области в ней трудятся десятки тысяч человек, на стройки завязаны многие предприятия, тысячи дольщиков ждут квартир, поэтому её «проседание» для экономики Среднего Урала критично. Задача номер один на сегодня – обеспечить не просто завершение всех проектов, но и стабильность стройсектора на годы вперёд.

Строительная отрасль – драйвер отечественной экономики. На неё приходится вместе с ЖКХ девятая часть ВВП и восьмая часть от всех налоговых поступлений; гарантируются рабочие места для 8,5 миллиона человек. Свердловская область находится в числе лидеров: подводя в середине февраля итоги работы за 2021 год, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обозначил её в числе десятка регионов, достигших наибольших успехов в жилищном строительстве. Губернатор Евгений Куйвашев, выступая на итоговой пресс-конференции в январе, отметил, что в 2021 году в Свердловской области в эксплуатацию было введено 2,9 млн квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всё время, и регион был готов его улучшить: как сообщил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков, в минувшем декабре только в Екатеринбурге на стадии строительства находились 3,4 млн «жилых» квадратных метров. Но вмешались внешние обстоятельства.

В условиях санкций важнейшая задача для стройсектора – соблюдение графика сдачи объектов. Пробуксовка грозит кризисом, который при самом негативном сценарии может «уронить» по принципу домино не только строительную, но и другие отрасли. Возникнет проблема с возвратом застройщиками банковских кредитов, а принимая во внимание их объёмы, это чревато проблемами для финансовых организаций. Понадобятся дополнительные средства на завершение строек. Это значит, что придётся сдвинуть старт новых проектов, и тогда без заказов окажутся предприятия смежных отраслей. Учитывая, сколько людей заняты как в них, так и непосредственно на стройках (см. врезку. – Прим. «ОГ»), недалеко до социального взрыва. И это мы даже не упомянули людей, вложивших средства и прокредитовавшихся под ещё не сданные дома. Между тем, по данным УПН, по итогам минувшего года доля ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости составила 66% от общего объёма продаж.

По данным Свердловскстата, в строительной отрасли на Среднем Урале заняты почти 56 тысяч человек. Учитывая, что практически у всех есть семьи, родители, реальное число людей, напрямую зависящих от её стабильной работы, в разы больше. Так или иначе, с отраслью связаны сотни тысяч свердловчан – они трудятся на производстве стройматериалов, в обрабатывающей промышленности, в недвижимости и других смежных сферах.

Просят не беспокоиться

Неудивительно, что свердловские власти уделяют проблемам строителей повышенное внимание. В ходе прошедшего в минувшую пятницу заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков напомнил: губернатор поставил задачу сконцентрировать финансы на достройке уже начатых объектов и внимательно оценить новые проекты с точки зрения их социальной важности.

Впрочем, застройщики пока демонстрируют спокойствие. «Те объекты, которые запланированы на текущий год, уже находятся в работе и обеспечены проектным финансированием. Ни один дольщик в Екатеринбурге сегодня не находится под угрозой. Стройки финансируются крупнейшими банками, и, без всяких сомнений, благодаря этому все текущие объекты будут завершены. Банки, в свою очередь, пользуются серьёзной поддержкой со стороны регулятора, резервов у которого более чем достаточно», – говорится в официальном комментарии президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова.

Сейчас только в уральской столице работает более 20 местных строительных компаний, средний «возраст» которых превышает 20 лет, и несколько крупных федеральных девелоперов. По словам Вячеслава Трапезникова, все они не раз проходили через кризисы, их проекты получали высокую экспертную оценку в ходе проработки различных стресс-сценариев, Так что запас прочности у них имеется.

Замещение and упрощение

Сегодня власти и представители отрасли работают в тесной связке. Одним из важнейших направлений, требующих серьёзных совместных усилий, является импортозамещение. В рамках введённых Западом санкций многие зарубежные компании, в том числе локализовавшие производство в России, заявили о прекращении поставок материалов и оборудования. Между тем, поясняет Вячеслав Трапезников, импортные составляющие – насосы, лифты, двигатели, системы управления, электрооборудование – являются для строителей критически важными.

Теперь эту продукцию либо придётся заменять доступными зарубежными аналогами, преимущественно китайскими, либо форсированно налаживать отечественное производство. А пока, чтобы не затягивать строительство уже начатых объектов, федеральные власти решили упростить для строителей согласовательные процедуры. В настоящее время правительственной комиссией по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, рассматриваются предложения российского кабмина по упрощению порядка утверждения новых сроков действия документации по планировке территорий, а также разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию.

Спекулянтам ставят на вид

Второе важное направление поддержки отрасли – контроль за ценами на строительные ресурсы. Многие опрошенные «ОГ» застройщики отмечают: ряд производителей, воспользовавшись спровоцированным санкциями дефицитом импортных товаров, взвинтили цены на свои материалы. Подтверждение этому можно увидеть в обновленных прайс-листах, которые размещают в первые недели марта компании, в том числе работающие на территории Свердловской области. По словам вице-президента корпорации «Маяк» Олега Мошкарёва, существеннее всего с начала санкционного периода выросла в цене арматура – на 15–20%. Сами производители традиционно объясняют изменение ценников подорожанием сырья и упаковки.

Власти начали реагировать на эту тенденцию с самого конца цепочки: на минувшей недели Федеральная антимонопольная служба России направила ряду компаний – участников рынка недвижимости – письма с напоминанием о недопустимости необоснованного повышения цен. Не исключено, что дело дойдёт и до компаний-производителей.

Сами застройщики утверждают: к ощутимому подорожанию жилья такие «фокусы» не приведут, все изменения будут в прогнозных рамках. «С учётом того, что стройматериалы активно росли в цене на протяжении всего предыдущего года, мы заложили соответствующие риски в бюджет», – рассказал «ОГ» генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Предположу, что такое решение было бы логичным для всех коллег, которые отслеживают ситуацию на рынке. К тому же ряд застройщиков имеют собственное производство, а значит, дополнительно защищены от ценовых перепадов у смежников».

«Благодаря тому, что у нас есть собственная база производства основных стройматериалов – песка, бетона и т.д., мы застрахованы от резких колебаний рынка и можем обеспечить изначально прогнозируемую себестоимость строительства», – подтверждает вице-президент корпорации «Маяк» Марина Сухановская. По её словам, в сложившейся ситуации производственные мощности компании будут направлены прежде всего на завершение проектов «Маяка».

Кроме импортозамещения и борьбы с завышением цен на стройматериалы поддержать отрасль сейчас могут такие меры, как сохранение и расширение программ льготной ипотеки (чтобы не снизить спрос на недвижимость), добавляет Вячеслав Трапезников. Одно из этих пожеланий власти, кажется, уже услышали. Как сообщала «ОГ», в Госдуме разработали предложение выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки под 5%, которое планируют направить вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину (подробнее см. на сайте газеты – Прим. ред.).