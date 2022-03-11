Санкциям – санация

Санациями в медицине и экономике называются меры, направленные на улучшение сложившегося положения. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государственная дума вчера одобрила в первом чтении новый перечень мер в поддержку граждан и бизнеса. Интерес, в частности, представляют предложенные правительством поправки в Налоговый кодекс. Россиян освободят от уплаты налога на проценты по вкладам за 2021–2022 годы. Предусмотрены и другие фискальные послабления.

Проект закона «О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» был внесён в Госдуму Правительством России. Ответственный за документ комитет по бюджету и налогам одобрил его позавчера. Ряд положений закона направлен на поддержку граждан. Так, россиян освободят от уплаты подоходного налога с полученных в 2021–2022 годах процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей.

Как напомнил в ходе рассмотрения 9 марта на заседании Правительства РФ пакета антикризисных мер премьер Михаил Мишустин, эта норма была введена с 1 января прошлого года. Предполагалось, что в части дохода, полученного по таким депозитам, граждане будут платить налог в 13 процентов. Однако когда Центробанк 28 февраля вдвое повысил ключевую ставку до рекордных за всю историю рынка 20 процентов, кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам. Это значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, который нужно было уплатить в этом году.

– Формула расчёта налоговых платежей принималась, когда ключевая ставка ЦБ была 4,25 процента. Сейчас, когда ставка увеличена до 20 процентов, она увеличивает налогооблагаемую базу, а значит, может ударить по карману граждан, переоформляющих свои вклады в банках под более высокие проценты. Безусловно, этого нельзя допустить, – рассказал «ОГ» первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (подробнее о сути налоговых поправок читайте в интервью с ним во врезке. – Прим.ред.).

– Очевидно, что данная мера должна простимулировать население в большей степени концентрировать доходы на банковских вкладах вместо того, чтобы скупать товары, усиливая инфляцию, – убеждён кандидат экономических наук, доцент Уральского института управления – филиала РАНХиГС ДаниилВышегородский.

– Банкам, наверное, это тоже принесёт плюс. Люди получат льготу, соответственно, у них доходность по вкладу вырастет, и скорее всего они и дальше будут хранить деньги в финансовых учреждениях, – отметил эксперт, кандидат экономических наук КонстантинСелянин.

– В немалой степени это мера психологической поддержки населения, призванная снизить тревожность и напряжённость, – считает доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

Также депутаты утвердили законодательную поправку, меняющую правила применения повышенного транспортного налога для автомобилистов.

Коснётся граждан и поправка в Налоговый кодекс, устанавливающая на пять лет нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса, считают эксперты.

– Совершенно логично поддержать внутренний туризм, который, как и вся турсфера в целом, с 2020 года и так находится в тяжёлом положении из-за пандемии. Кроме того, с учётом нынешних проблем с международными поездками это будет дополнительным стимулом, чтобы привить нашим гражданам вкус к поездкам по стране. Россия большая, здесь есть что посмотреть, – говорит Максим Марамыгин.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к проекту закона, его принятие не потребует дополнительных расходов за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. С большой долей вероятности он будет окончательно принят в трёх чтениях уже на следующей неделе, рассказали «ОГ» сразу несколько депутатов Госдумы от Свердловской области на условиях анонимности.

– Ситуация очень быстро меняется, каждый день приносит от наших бывших западных друзей новые сюрпризы, которые бьют по простым людям, так что времени тянуть нет, – пояснил нашему корреспонденту парламентарий, попросивший не называть его имени.

«Нельзя допустить, чтобы санкции ударили по карманам россиян!» Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Александр РЕМЕЗКОВ в эксклюзивном интервью корреспонденту «ОГ» Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ рассказал, как новые поправки в налоговый кодекс защитят граждан и бизнес в условия санкций. - Александр Александрович, есть понимание, какое примерно количество россиян сможет воспользоваться паузой по уплате налога на проценты по вкладам? – Весной 2020 года, когда принимался законопроект о налоге на доходы от вкладов, мы располагали следующими данными Агентства страхования вкладов. В российских банках имелось 5,9 млн счетов физлиц на сумму свыше 1 млн рублей – всего 1 процент от общего количества счетов. При этом 99 процентов вкладов в банках не превышали 1,4 млн рублей – то есть установленный государством страховой размер. За минувшие два года ситуация мало изменилась – пандемия никак не способствовала росту доходов и сбережений граждан. Так что новый налог мог затронуть чуть более одного процента вкладчиков. Но сейчас, когда ставка ЦБ увеличена до 20 процентов, эта формула увеличивает налогооблагаемую базу, а значит, может ударить по карманам граждан, переоформляющих свои вклады в банках под более высокие проценты. Безусловно, этого нельзя допустить. Значительную часть вкладчиков составляют пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, которые десятилетиями откладывали деньги, создавая собственную финансовую «подушку безопасности». Мы считаем, что нужно поддержать тех граждан, которые в нынешней сложной ситуации сохраняют доверие к российским банкам. Фото: Из личного архива А. Ремезкова – Какого количества автолюбителей коснутся изменения, касающиеся транспортного налога? Это средний класс и выше или не только? – До сих пор владельцы машин стоимостью три-пять миллионов рублей должны были платить транспортный налог с коэффициентом 1,5, владельцы авто стоимостью в пять-десять миллионов рублей – с коэффициентом два, а автомобилей за 10–15 миллионов рублей – и вовсе в тройном размере. В период введения этих норм закона таковой была цена автомобилей премиум-класса – по сути, это был налог на роскошь. Но в последние годы, по экспертным данным, средняя стоимость автомобилей значительно выросла. Машины стоимостью более трёх млн рублей стали уже не роскошью, а средством передвижения. Плюс сегодня мы наблюдаем стремительный рост цен в связи с тем, что ряд автомобильных брендов уходит из России. Именно потому было принято законодательное решение с 2022 года применять повышающий коэффициент налога только для транспортных средств стоимостью свыше 10 миллионов рублей. По данным аналитиков, с 2014 года средняя цена на новый легковой автомобиль в России выросла вдвое – с одного до двух миллионов рублей. Но цена в 10 миллионов по-прежнему остается выше средней. Так что всё справедливо – повышенный транспортный налог будут платить граждане с доходами выше среднего. – Почему во второй пакет был включён пункт об обнулении НДС для гостиниц? В чём его особая актуальность? – Обнуление НДС для гостиниц в первую очередь направлено на поддержку туристической отрасли. В нынешней геополитической обстановке мы должны создать все условия для развития внутреннего туризма, предоставить нашим гражданам достойную альтернативу отдыху за рубежом. И при этом поддержать наших предпринимателей. Нулевая ставка по НДС будет применяться в течение пяти лет по вновь построенным объектам туристской инфраструктуры, введённым в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Для предприятий и предпринимателей, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, нулевая ставка будет действовать по 30 июня 2027 года. Эксперты считают, что в результате российский гостиничный бизнес получит мощный стимул для развития.