Уральские промышленники попросили включить заградительные барьеры для иностранных производителей

Представители промышленного бизнеса заявили о готовности заменить импортных производителей. фото: Павел Ворожцов

Исполнительный директор завода "ЭМА" Евгений Фирсов сообщил о готовности предприятия заменить импортных производителей в производстве операционных, хирургических и смотровых светильников, продукции физиотерапевтического направления и рециркуляторов.

"Задача достаточно серьёзная: по прошлому году рынок госзакупок по светильникам оценивался примерно в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Из них порядка 50 % занимают импортные производители. Мы готовы заменить импортных производителей.

Уникальная ситуация с санкциями сложилась именно в медицинской отрасли. Дело в том, что западные страны, вводя санкции, не ввели их на медицинское оборудование, при этом ограничили поставку электронных компонентов. Большая часть медицинского оборудования в своём составе имеет электронную компоненту. Тем самым они обеспечили себе продажи на нашем рынке. В связи с этим мы хотели бы обратиться к нашему правительству, чтобы включить заградительные барьеры для иностранных производителей в свете такой несправедливой ситуации", — отметил Евгений Фирсов.

Потенциал региональных предприятий промышленного бизнеса в условиях санкций оценил президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, генеральный директор научно-производственного предприятия ФАН Анатолий Филиппенков:

"За последние годы малый и средний промышленный бизнес окреп в Свердловской области, потому что наша Свердловская область — промышленный регион, промышленное сердце России. У нас нет нефти и газа, но у нас есть природные недра, содержащие марганец, хром, ванадий, железо, медь, алюминий. Мы гибко перестраиваемся.

На фоне западных санкций мы развиваем связи с Казахстаном, с Арменией. Внесли на рассмотрение Всероссийской организацией "Опора" предложение развивать отношения с Китайской народной республикой и получили одобрение. Сегодня у нас есть опыт работы через генеральное консульство Китая в Екатеринбурге, опыт создания российско-китайских предприятий, у нас работает куратор со стороны Китая, который следит за безопасностью сделок между нашими странами".