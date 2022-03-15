В России хотят лишать свободы за сбыт нелегального алкоголя

Сенаторы предложили снизить общую стоимость изъятого нелегального алкоголя, при которой грозит уголовная ответственность. Фото: Алексей Кунилов

В России могут ужесточить наказание за производство и сбыт нелегального алкоголя. Законопроект разработали сенаторы из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Инициатива касается снижения общей стоимости изъятого алкоголя, при которой виновного в продаже контрафакта могут привлечь к уголовной ответственности, со 100 тысяч рублей до 1 тысячи рублей", — пишет ТАСС.

В настоящее время в России к уголовной ответственности могут привлечь только при крупном размере изъятого алкоголя — 100 тысяч рублей. За совершение данного преступления предполагается штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до трёх лет.

"Крупным размером признаётся стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство или оборот которых (за исключением розничной продажи) осуществляются без соответствующей лицензии, превышающей 10 тысяч рублей, в случае розничной продажи без соответствующей лицензии — 1 тысячу рублей, а особо крупным — 1 миллион рублей", — говорится в документе.

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