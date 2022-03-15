Евгений Куйвашев поручил усилить работу по эффективному использованию бюджетных денег

По словам губернатора, на реализацию нацпроектов в Свердловской области в 2022 году предусмотрено 43 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совместное заседание Совета общественной безопасности и координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Глава Среднего Урала призвал участников заседания уделить особое внимание по эффективной трате средств, предусмотренных для нацпроектов.

По словам губернатора, на реализацию нацпроектов в Свердловской области в 2022 году предусмотрено 43 млрд рублей, включая 18 млрд рублей из областного бюджета.

"Обращаю ваше внимание, коллеги, на необходимость своевременного заключения контрактов текущего года. И конечно, в сегодняшних реалиях важнейшее значение имеет эффективность использования бюджетных средств и строгий контроль этого процесса", — обратился Евгений Куйвашев к участникам заседания.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, также на заседании обсуждали меры по предотвращению оборота нелегальной алкогольной продукции и профилактики молодёжной преступности.

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