Темы дня

Экономика
15 марта 2022, 14:36

Евгений Куйвашев поручил усилить работу по эффективному использованию бюджетных денег

Евгений Куйвашев

По словам губернатора, на реализацию нацпроектов в Свердловской области в 2022 году предусмотрено 43 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совместное заседание Совета общественной безопасности и координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Глава Среднего Урала призвал участников заседания уделить особое внимание по эффективной трате средств, предусмотренных для нацпроектов.

По словам губернатора, на реализацию нацпроектов в Свердловской области в 2022 году предусмотрено 43 млрд рублей, включая 18 млрд рублей из областного бюджета.

"Обращаю ваше внимание, коллеги, на необходимость своевременного заключения контрактов текущего года. И конечно, в сегодняшних реалиях важнейшее значение имеет эффективность использования бюджетных средств и строгий контроль этого процесса", — обратился Евгений Куйвашев к участникам заседания.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, также на заседании обсуждали меры по предотвращению оборота нелегальной алкогольной продукции и профилактики молодёжной преступности.

Читайте также:

Свердловские фармзаводы заявили о готовности включиться в программу по импортозамещению.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.03.2022, 16:15 / Общество
На Средний Урал поступили первые 60 тысяч доз иммуноглобулина в этом году
15.03.2022, 15:55 / Политика
Россия не просила Китай поддержать спецоперацию на Украине
15.03.2022, 15:37 / Общество
Власти Екатеринбурга опровергли отмену оплаты проезда банковскими картами
15.03.2022, 15:26 / Общество
В России зарегистрировали 36 678 новых случаев COVID-19
15.03.2022, 14:51 / Общество
На борьбу с паводками и лесными пожарами в Свердловской области выделено 464 млн рублей