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Экономика
15 марта 2022, 20:00

Глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: бизнес столкнулся с серьёзными вызовами

  Юлия Пастух
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Предприниматели только-только оправились от последствий пандемии ковида — и начинают испытывать ещё более высокую нагрузку. Фото: Галина Соловьёва.

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства оценил потенциал развития регионального бизнеса в условиях серьёзной нагрузки.

"Малый и средний бизнес в очередной раз столкнулся с серьёзными вызовами. Предприниматели только-только оправились от последствий пандемии ковида — и начинают испытывать ещё более высокую нагрузку. Гибкость и креативность, присущая уральским предпринимателям, поможет им пройти и это испытание. Разумеется, каждый из них может рассчитывать и на нашу поддержку".

Валерий Пиличев также отметил, что в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами власти разрабатываются новые инструменты поддержки предпринимательства и быстро внедряются конкретные меры содействия.

Областная газета Свердловской области

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