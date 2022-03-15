«Гильотины» мало

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За минувшие несколько лет количество обязательных требований государства к бизнесу снизилось почти в два раза, а число проверок – более чем вдвое, сообщил в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ вице-премьер – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий ГРИГОРЕНКО. В условиях санкций российский кабмин продолжает актуализацию обязательных требований, включая исключения или минимизацию бюрократических проволочек, и в диалоге с бизнесом ищет пути его поддержки. В первую очередь речь должна идти о налоговых корректировках, считают свердловские предприниматели.

Реформу контрольно-надзорной деятельности правительство запустило по поручению Владимира Путина. В 2019 году введён в работу механизм регуляторной гильотины: проведена инвентаризация и актуализация всех существующих обязательных требований. В результате почти половина из них, 143 тысячи из 318, была отменена за неактуальностью и избыточностью, рассказал Дмитрий Григоренко. В два раза, с 1,5 миллиона до 700 тысяч снизилось число проверок, упрощена процедура оспаривания контрольных мероприятий.

На предельных скоростях

В настоящее время правительство совместно с общественными организациями и деловыми объединениями разрабатывает меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Проведена цифровизация каналов обратной связи, внедрена автоматизированная система сбора информации о существующих проблемах и предложений о необходимых мерах поддержки.

В Свердловской области этот процесс с самого начала идёт активно, рассказал «ОГ» первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, объединяет более 500 предприятий, работающих на территории региона. – Прим. ред.) Александр Породнов: «С конца февраля в Союз поступают обращения компаний о возникающих проблемах, возможных рисках и, что важно, конкретные предложения. Большинство вопросов относятся к федеральному ведению. Их тиражирование на уровень правительства ведётся через РСПП, территориальные управления федеральных ведомств, областные структуры. Мы тщательно мониторим статус их рассмотрения и можем сказать, что на уровне федерации процесс идет очень оперативно. Многие из предложений, озвученных в первую неделю марта, уже реализованы на практике, например, мораторий на проверки в отношении бизнеса, введённый правительством до конца 2002 года».

Хорошо, но мало

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на звонки и сообщения корреспондента «ОГ» в мессенджере не ответила. Сами участники рынка действия правительства оценивают позитивно, но называют их недостаточными.

«Сокращение числа проверок само по себе уже благо, – говорит директор и совладелец ООО «Талицкое молоко» Юрий Окунев. – По опыту известно, что если проверяющие выехали – они обязательно должны найти нарушения, даже если их нет. Потому что если ты их не обнаружил, то наверняка взял взятку». В части дальнейшего сокращения требований, по словам Юрия Окунева, работы ещё непочатый край: «До сих пор действует множество законов, санитарных норм и правил (СанПиН. – Прим. ред.), неизвестно когда принятых, но мы должны им соответствовать. При этом нередко они противоречат другу другу. У моих знакомых есть склад, приезжают с проверкой пожарные – говорят, что двери в нём должны открываться наружу, Санэпиднадзор – что, наоборот, вовнутрь. Поэтому перед каждой проверкой они на всякий случай двери меняют. И таких примеров много».

С ним согласна уполномоченный представитель Ассоциации предприятий индустрии красоты в Свердловской области Юлия Силина: «Требования к предприятиям нашей сферы за последнее время существенно не менялись, – всё, что было в СанПиНах, так там и осталось. Сотрудники парикмахерских и салонов красоты продолжают каждый день заполнять по 50 журналов. Я считаю, что это вчерашний день».

Снижение или смерть

Наиболее актуальной мерой поддержки предприниматели называют снижение налоговой нагрузки. «Санкции обернулись для нас дополнительным тяжёлым бременем: стоимость комплектующих повысилась в полтора-два раза, все поставщики требуют предоплату. И в это же время мы платим какие-то квази-налоги. Только введение «Честного ЗНАКА» (национальная система цифровой маркировки товаров. — Прим. ред.), призванного в первую очередь контролировать и отсекать от рынка контрафакт, которого в молочной продукции никогда не было, добавило нам 50–60 млн в год дополнительных затрат. Наверное, в первую очередь следует обратить внимание на это. Вот была бы прямая поддержка бизнесу», – отмечает Юрий Окунев. Для поддержки человекоёмких отраслей тоже в прежде всего нужно пересмотреть налоговое законодательство, уверена Юлия Силина: «Суммарные ежемесячные отчисления около 43 процентов с зарплаты – неподъёмная ноша для предпринимателей нашей сферы, мы работаем в ноль, а порой даже в минус». Как вариант, она предлагает приравнять представителей таких отраслей к самозанятым, поскольку налоги для них не превышают шести процентов от доходов, либо, с учётом нынешней ситуации, вообще убрать все налоги, иначе многие предприятия просто схлопнутся, так как поставщики повысили цены на косметику от 30 до 100 процентов.

В налоговых послаблениях в нынешней ситуации нуждаются и другие отрасли. «Мы просим о снижении налога на прибыль, так как сейчас планируем пускать всю прибыль на развитие: в условиях импортозамещения будет активно идти создание новых препаратов, потребуется расширение производства», – рассказал «ОГ» исполнительный директор ОАО «Уралбиофарм» Павел Финягин. – Это потребует и упрощения условий регистрации, и освоения новой номенклатуры лекарственных средств, – добавил он. – Сегодня регистрация одного нового препарата занимает около трёх лет, а затраты только на исследования и пошлины составляют около 10 млн рублей. С учётом того, что речь может идти о десятках наименований, на выходе получается совершенно неподъёмная сумма.

Предприниматели просят с учётом нынешней ситуации освободить их от налогов Фото: Александр Зайцев

Фото: Павел Ворожцов