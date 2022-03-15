Правительство России направит 1 трлн рублей на поддержку экономики страны

Кабмин подготовил документ по поддержке экономики, куда вошло более 100 инициатив. Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание созданной сегодня правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Кабмин подготовил документ по поддержке экономики, куда вошло более 100 инициатив.

Как подчеркнул глава правительства, этот документ будет гибким, он будет постоянно пополняться новыми мерами в зависимости от развития ситуации.

"Сейчас в него включено более ста инициатив – без учёта уже принятых и реализуемых. Общий объём финансирования оценивается примерно в 1 трлн рублей. Ряд мероприятий, которые предложено включить, планируется реализовать до конца марта, в том числе на уровне Евразийского экономического союза", —передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Премьер-министр добавил, что значительный блок мер посвящён импорту товаров, созданию условий для бесперебойной работы предприятий и поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, правительство предлагает партнёрам по ЕАЭС увеличить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли и заморозить размер валютного курса при уплате импортных пошлин.

"Реализация всего комплекса мер должна обеспечить максимальную гибкость экономики. Снять внутренние ограничения для бизнеса. Дать большую свободу предпринимателям, чтобы они смогли направить свои усилия и ресурсы на перенастройку производственных и логистических связей", — добавил председатель кабмина.