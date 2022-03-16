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Экономика
16 марта 2022, 11:46

Свердловская область получила 170 млн рублей на кредитование аграриев к посевной

  Юлия Пастух
Посевные работы

В 2022 году посевная площадь в Свердловской области составит 772 тысячи гектаров. Фото: Галина Соловьёва

Транш в размере 170 млн рублей получила Свердловская область из федерального бюджета на льготное кредитование сельхозпроизводителей к посевной кампании.

"До нас доведены дополнительные лимиты на посевную кампанию по льготному кредитованию, где ставка до 5% годовых. Свердловская область участвовала активно в заявочной кампании. Нам были увеличены лимиты в разы. Сейчас потребность сельхозпроизводителей в льготном кредитовании обеспечивает в полном объёме. Сейчас также мы принимаем документы на выплату "молочных субсидий" и по несвязанной поддержке на растениеводство. Бюджетные средства доводятся до получателей в необходимом объёме и своевременно", — заявил министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев.

По сообщению департамента информполитики региона, в целом в 2022 году на поддержку АПК Свердловской области предусмотрено 4,5 млрд рублей. Ход подготовки к весенней посевной кампании сегодня озвучил на заседании аграрного комитета Законодательного собрания Свердловской области Артём Бахтерев:

"Семенным материалом зерновых культур мы обеспечены уже в полном объёме. Заложен необходимый посевной фонд по семенам картофеля, осуществляются поставки семян овощных культур. На сегодняшний день активно поступают удобрения, горюче-смазочные материалы для техники и оборудования. Также идёт закуп запасных частей", — отметил министр АПК и потребительского рынка региона.

Стоит отметить, в 2022 году посевная площадь в Свердловской области составит 772 тысячи гектаров. Планируется увеличить посадки овощей из "борщевого набора".

Областная газета Свердловской области

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