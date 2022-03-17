Диалог об инвестициях

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В Свердловской области ищут способы привлечения инвестиций в регион в условиях международных экономических санкций. Эта тема стала центральной на состоявшемся вчера форуме «Большой открытый диалог», где собрались представители государственной власти и бизнес-сообщества. Участники разговора сошлись во мнении, что Среднему Уралу сейчас необходим перезапуск инвестиционного процесса.

Ставка на IT и внутренний туризм

В новых экономических условиях властям приходится задумываться над привлечением инвестиций в те отрасли, в которых ранее работали преимущественно зарубежные компании, сейчас решившие покинуть российский рынок. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в своём выступлении отметил, что у отечественных компаний появилась хорошая возможность для роста и развития:

– Не надо впадать в уныние, повторять «караул, всё пропало». Это какая-то психотерапевтическая онкология, ожидание начала конца. Предпринимательские сообщества сегодня, наоборот, ищут новые возможности в сложившейся ситуации. Не сокрушаются и не посыпают голову пеплом, а ищут возможности для развития своего дела и своих отраслей.

Таких предприимчивых бизнесменов и намерено поддерживать государство. Уже подготовлен целый ряд преференций для IT-компаний и внутреннего туризма.

– Компании IT-сферы недавно получили трёхпроцентные кредиты, освобождение от уплаты налога на прибыль и отсрочку от армии для своих специалистов, а для туристической отрасли применяется обнуление НДС и льготные кредиты от Ростуризма по ставке 4 процента. Благодаря созданию комфортных условий для ведения бизнеса в эти сферы сейчас пойдут инвестиции, и задача органов власти – подсказать потенциальным инвесторам, в какие именно проекты лучше вкладываться, – подчеркнул Дмитрий Ионин.

Всего, по словам заместителя губернатора, власти Свердловской области выбрали 11 приоритетных направлений для привлечения инвестиций. Кроме уже названных сфер, которые только начинают развиваться в регионе, в список входят и традиционные отрасли, такие как металлургия и машиностроение. Эти направления вошли в инвестиционную декларацию, разрабатываемую в Свердловской области в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта.

Пять элементов

Стандарт, прописывающий единые для всех регионов требования к организации инвестиционной деятельности, в России начали разрабатывать более полугода назад для того, чтобы сделать возможным развитие бизнес-проектов в рамках не одного, а сразу нескольких регионов страны. Сейчас это приобретает особую значимость. Также стандартизация работы позволит привлечь средства в новые проекты, сократить сроки их запуска и увеличить поступления в региональные бюджеты.

В 2021 году инвестиционный стандарт внедрили 12 пилотных регионов, а в 2022 году к программе подключились ещё 30 субъектов федерации, в том числе и Свердловская область. Применение стандарта даст регионам возможность получить дотацию для компенсации инвестиционного налогового вычета.

Директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов рассказал:

– Наша задача сделать процесс инвестирования, капитальных вложений максимально комфортным, понятным, и главное, унифицированным, чтобы бизнес было легко масштабировать вне зависимости от региона. Чтобы было понятно, куда идти, в какое окно стучать, какой набор документов потребуется.

Регстандарт состоит из пяти элементов. Кроме инвестиционной декларации, гарантирующей инвестору сохранения определённых условий ведения проекта, к их числу относятся:

инвестиционный комитет, возглавляемый главой региона и занимающийся разрешением разногласий контролирующих органов и инвесторов в досудебном порядке;

агентство развития, привлекающее и консультирующее инвесторов;

свод инвестиционных правил, в которых прописаны алгоритмы и сроки действий, необходимых для запуска проектов;

инвестиционная карта, содержащая информацию о земельных участках, имеющихся на них коммуникациях и действующих там преференциальных режимах.

Что уже сделано

На Среднем Урале работа по внедрению регстандарта уже активно ведётся. Выступая на форуме, Дмитрий Ионин отметил, что новая система работы с инвесторами выстраивается на основе уже существующей.

В качестве примера, подтверждающего эти слова, замгубернатора назвал Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, которое работает с 2019 года.

Позже, уже в этом году, в регионе был создан инвестиционный комитет. Полномочия и функции нового органа утверждены постановлением регионального правительства №124-ПП (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона).

Кстати, в рамках форума «Большой открытый диалог» состоялось заседание инвестиционного комитета. На нём были разобраны два конкретных примера инвестпроектов, реализуемых на Среднем Урале. Речь идёт о строительстве распределительного центра группы компаний «Сыробогатов» в Берёзовском и завода по производству газобетона ООО «Твинблок» в Сысерти. На этих объектах планируется создать суммарно около 200 новых рабочих мест.

Также в Свердловской области продолжается разработка инвестиционной карты. По словам Дмитрия Ионина, к августу она будет доработана с учётом рекомендаций минэкономразвития, а уже в следующем году станет полномасштабным информационным продуктом.

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породновдобавил, что, оказывая поддержку инвесторам, региональные власти должны уделять особое внимание тем компаниям, которые работают на территории нашей области:

– Более 95 процентов инвестиций и деловой активности в целом осуществляют местные предприятия – и крупные, и средние, и малые. Текущая ситуация показала, как важно создавать максимально комфортные условия именно для таких компаний. Это должно быть учтено при реализации стандарта в Свердловской области, которая является уникальным регионом ввиду наличия здесь крупных системообразующих предприятий.