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18 марта 2022, 12:18

Владимир Путин внёс кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост главы ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ РФ с июня 2013 года. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин сегодня внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. Она возглавляет ЦБ РФ с 2013 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже поручил профильному комитету по финансовому рынку внести вопрос о переназначении Эльвиры Набиуллиной на рассмотрение Совета нижней палаты парламента. Заседание состоится 21 марта.

Напомним, что в июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий Эльвиры Набиуллиной на посту. Срок её полномочий заканчивается в июне этого года. Согласно закону, глава государства должен был представить кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца.

Областная газета Свердловской области

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