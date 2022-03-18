Глава "Сколково" Аркадий Дворкович подал в отставку

Аркадий Дворкович намерен развивать образовательные проекты. Фото: Алексей Кунилов

Аркадий Дворкович покидает пост председателя фонда "Сколково" — теперь он будет заниматься развитием образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково".

Аркадий Дворкович пришёл в "Сколково" в 2018 году. За время работы в фонде число резидентов выросло с 1800 до 3200 технологических команд, а их выручка увеличилась с 91,9 млрд рублей до более чем 200 млрд рублей, по предварительным данным за 2021 год, передаёт пресс-служба фонда.

"Сколково" помог развитию огромного числа успешных стартапов по ключевым технологическим направлениям от безопасности до образования, от медицины до энергетики. "Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмёт на себя обеспечение технологических потребностей страны. Ваша слаженная работа, командная работа всего высокопрофессионального коллектива "Сколково" позволит справиться с этой амбициозной задачей!" — заявил Аркадий Дворкович.