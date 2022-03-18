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Экономика
18 марта 2022, 15:46

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Ставка

С начала марта инфляция значительно ускорилась, что связано с всплеском потребительского спроса на отдельные виды товаров. Фото: Алексей Кунилов

В пятницу, 18 марта, состоялось очередное заседание совета директоров Банка России. Было принято решение о сохранении показателя ключевой ставки на уровне 20%.

Как сообщается на сайте регулятора, проводимая Банком России денежно-кредитная политика позволит адаптироваться к новым экономическим условиям и вернуть годовую инфляцию на уровень 4% в 2024 году.

"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг", — сообщает ЦБ РФ.

Также отмечается, что с начала марта инфляция значительно ускорилась, что связано, в частности, с всплеском потребительского спроса на отдельные виды товаров. Ряд отраслей сообщает о затруднениях в производстве и логистике на фоне введённых в отношении России санкций.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет приниматься решение по ключевой ставке, состоится 29 апреля.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Областная газета Свердловской области

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