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18 марта 2022, 18:44

Президент России подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране

Деньги

Новые меры по обеспечению финансовой стабильности вводятся дополнительно к уже принятым. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. В частности глава государства временно запретил проведение некоторых операций без разрешения Банка России.

В тексте указа говорится, что новые меры по обеспечению финансовой стабильности вводятся дополнительно к уже принятым.

Так, новый указ президента России предоставляет совету директоров Банка России полномочия по определению размера суммы операции, в пределах которого могут осуществляться:

  • переводы денежных средств со счетов, открытых в российских кредитных организациях, для отдельных категорий иностранных юрлиц;
  • переводы денег и электронной валюты без открытия счетов в России для ряда иностранных граждан;
  • предоплата или авансовый платёж резидентами в пользу иностранных юрлиц и физлиц, которые не являются резидентами, по контрактам;
  • приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ юридическими лицами-нерезидентами.

Кроме того, Владимир Путин запретил до 31 декабря 2022 года осуществлять операции по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица-нерезидента без получения разрешений Центробанка РФ.

Полный текст указа президента России опубликован на сайте Кремля.

Напомним, 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Кабмин подготовил документ по поддержке экономики, куда вошло более 100 инициатив. Всего на поддержку экономики России выделят почти 1 трлн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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