Правительство РФ предоставит субсидии работодателям, нанимающим молодёжь

Речь идёт о трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет, включая выпускников колледжей и вузов без опыта работы. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на поддержку трудоустройства молодёжи. Предприятия, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых граждан, получат субсидии от государства.

Речь идёт о трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет, включая выпускников колледжей и вузов без опыта работы, инвалидов, детей-сирот, молодых людей без среднего или высшего профессионального образования и молодых родителей.

Субсидия, которую сможет получить работодатель, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, умноженным на районный коэффициент, количество трудоустроенных и сумму страховых взносов. Первая выплата будет отправлена работодателю спустя месяц после трудоустройства молодого сотрудника, вторая — спустя три месяца, третья — спустя шесть месяцев.

"Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России". После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах", —сообщается на сайте кабмина.

Напомним, вчера Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке рынка труда и предотвращении безработицы в субъектах России. На эти цели кабмин выделил из резервного фонда почти 40 млрд рублей.