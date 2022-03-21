Уральским бизнесменам снизили ставки по льготным займам

С 21 марта ставки по большинству займов СОФПП составляют 15 % годовых. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по льготным займам для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе – теперь они не зависят от ключевой ставки ЦБ РФ.

С 21 марта ставки по большинству займов СОФПП составляют 15 % годовых по программам "Старт", "Развитие", "Доверие", "Антикризисный", "Самозанятым", "Франшиза". Ставки по займам "Новый старт" и "Моногород" утверждены на уровне 7,5 % годовых.

"Губернатор Евгений Куйвашев в ходе оперативного штаба поставил задачи по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы Свердловской области. Решение о снижении ставок по льготным займам малому и среднему бизнесу принято Набсоветом фонда в соответствии с поручениями главы региона. В условиях растущей волатильности на рынках важно сохранять доступность льготного финансирования для предпринимателей. Мы продолжим работу над релевантными для бизнеса мерами поддержки и будем оперативно о них сообщать", – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По словам главы фонда Валерия Пиличева, в рамках законодательства о микрофинансовых организациях бизнесу будут предоставляться займы до 5 млн рублей – такую сумму можно получить по всем ключевым займам. Максимальный размер антикризисного займа "Новый старт" составляет 500 тысяч рублей. Он был разработан в период кризиса 2020 года и актуален до сих пор.

Финансовая поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. "Вопросы, касающиеся оформления займов, можно задать специалистам по телефону горячей линии 8 (800) 500-77-85", – передает департамент информполитики региона.

Напомним, в конце февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20 %.