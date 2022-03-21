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Экономика
21 марта 2022, 14:43

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

  Юлия Пастух
Вечный огонь

Проект подготовлен во исполнение поручения президента РФ от 7 февраля 2022 года. Фото: Станислав Савин

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о возможности бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

Инициатива связана с поручением президента РФ обеспечить безвозмездные поставки газа на территорию воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений.

Напомним, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с главой государства 12 января предложил бесплатно обеспечивать газом Вечные огни. По его словам, порядок предоставления таких услуг до сих пор чётко не определён, из-за чего нередко случались ситуации, когда из-за неоплаченных долгов Вечный огонь тух.

Областная газета Свердловской области

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