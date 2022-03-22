Свердловские торговые сети запаслись продуктами на срок до 100 дней

Создана рабочая группа по мониторингу цен непосредственно в торговле и запасам. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области постоянно контролируют ситуацию с запасами продовольственных товаров в регионе.

Как заявил министр АПК и потребительского рынка региона Артём Бахтерев на заседании Законодательного собрания во вторник, паника недопустима. Торговые сети в Свердловской области имеют запас продуктов, рассчитанный на срок от 3 до 100 дней в зависимости от срока годности.

"Ведётся работа по увеличению лимитов по предоставлению льготных кредитов аграриям до 280 млн рублей. Также по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева создана рабочая группа по стабилизации ситуации в АПК", — отметил Артём Бахтерев.

Напомним, ранее правительство Свердловской области в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева поставило задачу ритейлерам обеспечить запасы важнейших товаров в регионе на фоне санкций и повышенного спроса. При этом отмечалось, что всех продуктов первой необходимости в регионе достаточно.