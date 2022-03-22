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Экономика
22 марта 2022, 15:26

В СОПП УрФО считают, что переработка отходов позволит наладить экономику малого бизнеса

Мусорный полигон

Сергей Литвиненко подчеркнул, что останавливать реализацию "мусорной реформы" сейчас нельзя. Фото: Павел Ворожцов

Председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко высказался о возможностях в сфере обращения с ТКО в период действия санкций в отношении РФ. По его мнению, сейчас лучшее время, чтобы задействовать все имеющиеся ресурсы для извлечения прибыли.

Сергей Литвиненко считает, что вторичные ресурсы, которые можно получить путём переработки ТКО, могут наладить экономику малого и среднего бизнеса на Урале.

"Крупный бизнес работает на первичном сырье, а вторичное сырьё – это возможности для малого и среднего бизнеса. В союз входит много предприятий по переработки пластика, стекла, бумаги, и мы уверены, если всё грамотно построить и вовлечь население в этот процесс, наша мусорная корзина сократится в пять раз", — заявил председатель правления СОПП УрФО.

Сергей Литвиненко подчеркнул, что останавливать реализацию "мусорной реформы" сейчас нельзя.

Областная газета Свердловской области

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