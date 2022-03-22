Максим Марамыгин заявил, что санкции против России ударят по мировой экономике

Из-за роста цен на бензин в США и Италии начались протесты. Фото: Галина Соловьёва

Директор Института стратегического планирования и финансового анализа Максим Марамыгин считает, что введённые против России санкции негативно скажутся на мировой экономике. Подорожание топлива особенно сильно ударит по африканским странам.

"Санкции наносят ущерб всем — и российской, и американской, и европейской экономике. Более того, ущерб наносится всем остальными игрокам, потому что ограничение поставок энергоносителей взвинтило цены на ресурсы во всём мире", — отметил Максим Марамыгин.

Из-за роста цен на бензин в США и Италии начались протесты, так как увеличение стоимости бензина — это увеличение стоимости на все товары. Директор Института стратегического планирования пояснил, что в Соединённых Штатах Америки эта проблема особенно актуальна, так как в этой стране основой транспортной логистики остаётся автомобильный транспорт. "Нам-то голод не грозит, на волне санкций 2014 года в стране было внесено очень много изменений в национальную производственную систему. Мы будем и с едой, и с зерном", — добавил Максим Марамыгин.

При этом если США и Европа могут позволить себе покупать топливо по высокой цене, то африканские поставщики могут столкнуться с кризисом.

"Африканские страны, которые во многом импортируют продовольствие, могут столкнуться с проблемой голода. Учитывая, что в этих странах достаточно вооружённых группировок, можно ожидать серьёзных конфликтов", — добавил Максим Марамыгин.