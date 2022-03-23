В Свердловской области усилили горячую линию для малого и среднего бизнеса

Линия 8 (800) 500-77-85 работает без выходных с 9:00 до 18:00. Фото: Галина Соловьёва

На региональную горячую линию по вопросам работы в условиях санкций и мер поддержки вышли дополнительные специалисты и юристы.

Линия 8 (800) 500-77-85 работает на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства ежедневно, в том числе в выходные, с 9 до 18 часов. Консультацию также можно получить в онлайн-чате на сайте фонда и портале 66msp.ru и по электронной почте sof@sofp.ru.

"Самые популярные темы вопросов касаются инструментов господдержки, последних антикризисных изменений в законодательстве. Предприниматели интересуются льготным финансированием, условиями займов СОФПП, в целом видами заёмных средств в текущей ситуации. Спрашивают про кредитные каникулы и рефинансирование, гранты для бизнеса, исполнение контрактов. На линию обращаются как субъекты МСП, так и самозанятые граждане. Много вопросов задают экспортёры", – рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Стоит отметить, линию запустили в период начала пандемии, с 2020 года. За это время туда поступило почти 70 тысяч обращений, передает департамент информполитики региона.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях беспрецедентных санкций. Наряду с этим, с 21 марта текущего года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по льготным займам для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе – теперь они не зависят от ключевой ставки ЦБ РФ.