Губернаторы Свердловской и Омской областей обсудили перспективы сотрудничества в условиях санкций

С апреля 2020 года между Свердловской и Омской областями действует пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с главой Омской области Александром Бурковым, который прибыл на Средний Урал в составе делегации. Они обсудили перспективы межрегионального взаимодействия в новых экономических условиях.

С апреля 2020 года между Свердловской и Омской областями действует пятилетнее соглашение о сотрудничестве в промышленной и агропромышленной сферах, а также о поставке медицинского оборудования.

"Считаю, партнёрство Свердловской и Омской областей, как двух сильных индустриальных регионов, должно строиться на общей идее противодействия санкциям, укрепления межрегиональной кооперации, выстраивания новых производственных цепочек. В этом плане вижу немало перспективных проектов. Со своей стороны мы предлагаем вам рассмотреть возможность расширения партнёрства с рядом крупных предприятий региона", – отметил Евгений Куйвашев.

Александр Бурков подтвердил намерения Омской области поставлять на Средний Урал детали и комплектующие для производства техники, пневмоэлементы для железнодорожного подвижного состава, котельное оборудование, фенол, измерительное оборудование, сельскохозяйственную технику, пищевую упаковку и гофротару. В свою очередь губернатор Свердловской области рассказал коллеге о перспективах региональных сельхозпредприятий, производящих комбикорм, а также о поставках медицинского оборудования, темпы производства которого за последние два года сильно выросли.

"Сейчас перед Россией стоят серьёзные барьеры. И самый простой способ найти выход в тёмной комнате, не навредив друг другу, – это взяться за руки. Пришло время объединяться и активно развивать межрегиональную кооперацию. Это позволит расширить рынки сбыта для наших предприятий и минимизировать риски, связанные с валютными, финансовыми и торговыми ограничениями со стороны недружественных России стран", – заявил Александр Бурков.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в состав омской делегации помимо губернатора региона вошли мэр Омска Сергей Шелест, члены областного правительства и руководители омских предприятий. Гости в ходе своего визита на Средний Урал посетят уральские предприятия и строительные объекты, а также познакомятся с лучшими практиками региона.

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