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Экономика
23 марта 2022, 17:33

Директор технопарка высоких технологий Свердловской области: в условиях санкций больше возможностей, чем ограничений

  Юлия Пастух
Технопарк "Университетский"

По словам директора технопарка, импортные продукты перестают, а где-то уже и перестали работать. Фото: Павел Ворожцов

Директор технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" Александр Эбергард рассказал о задачах площадки и её резидентов в текущих условиях, которые требуют безотлагательных решений:

"Все резиденты технопарка, как и все граждане страны, столкнулись с рядом задач, которые необходимо решать. Не хочу называть их проблемами, поскольку в этом мы видим больше возможностей, чем ограничений. В частности, на примере нашего технопарка могу отметить, что в последнее время существенно выросло количество обращений в наш Инжиниринговый центр на изготовление прототипов деталей на наших 3D-принтерах, а также на обратный инжиниринг.

Существенно возросло количество обращений на получение отечественного СОФТа, поскольку импортные продукты перестают, а где-то уже и перестали работать. Мы, как технопарк, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева занимались этими направлениями последние несколько лет, мы имеем существенные компетенции", – рассказал Александр Эбергард.

Директор технопарка также отметил, что в последнее время существенно выросло число обращений резидентов за регистрацией объектов интеллектуальной собственности и товарных знаков. Также, по его словам, большое количество резидентов на площадке представлены IT-компаниями, которым оказывается поддержка по включению в различные реестры, по получению налоговых льгот.

Областная газета Свердловской области

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