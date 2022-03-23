Владимир Путин поддержал увеличение ставки до 12% по льготной ипотеке

По словам Владимира Путина, даже при увеличении ставки по льготной ипотеке до 12% она будет почти в два раза ниже рыночной. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждалась ситуация в строительной отрасли. Глава государства поддержал предложение кабмина увеличить процентную ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%.

По словам Владимира Путина, даже при увеличении ставки по льготной ипотеке до 12% она будет почти в два раза ниже рыночной. Члены правительства также предложили максимальный размер льготной ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях до 12 млн рублей, а в остальных регионах до 6 млн рублей — президент одобрил и эту меру.

Владимир Путин подчеркнул, что условия программы льготной ипотеки, запущенной в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, будут подстраиваться под текущую экономическую ситуацию в стране.

"Мы сохраняем неизменными ставки по специальным ипотечным программам, а именно по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%. Каждая из этих программ имеет ограничения по срокам, некоторые заканчиваются в конце 2022 года, некоторые — в конце 2023 года, некоторые — в конце 2024 года. Граждане должны об этом знать и своевременно планировать свои расходы в рамках семейного бюджета", — передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер поручил стремиться к повышению ипотечного портфеля в 2022 году несмотря на сложную ситуацию.

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