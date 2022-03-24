Свердловские НКО получат более 58 миллионов на общественное развитие

В Свердловской области стартовал конкурс для НКО, занимающихся общественными проектами. Фото: Андрей Курников

В Свердловской области стартовал конкурс для некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

На конкурс общественники могут представить проекты по 11 направлениям, среди которых социальная поддержка, охрана здоровья, сохранение исторической памяти, поддержка молодёжных инициатив, защита окружающей среды, защита семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения и другое.

По итогам конкурса правительство направит общественникам 58,8 миллиона рублей, из них 29,4 миллиона – средства, выделенные по поручению губернатора Евгения Куйвашева из бюджета Свердловской области. Еще 29,4 миллиона – средства Фонда президентских грантов.

Свердловская область вошла в топ-30 регионов по объёму софинансирования проектов общественников из бюджета Фонда, передаёт департамент информполитики региона.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин анонсировал масштабные меры социально-экономической поддержки жителей регионов страны. В частности, речь зашла о принятии дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).