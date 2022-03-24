Темы дня

Экономика
24 марта 2022, 13:35

Свердловским территориям выделили более 125 миллионов на газификацию и благоустройство

  Юлия Пастух
Газопровод

Финансирование позволит к 2023 году ввести дополнительно 29,3 км газопроводов и создать техническую возможность подключения к газу для 674 жилых домов и квартир. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области увеличили финансирование областных программ по благоустройству и газификации. Решение было принято на заседании регионального правительства.

"Волчанскому городскому округу мы дополнительно выделяем порядка 15 миллионов рублей на комплексное благоустройство общественной территории. Серовский, Бисертский городские округа и городское поселение Атиг получат дополнительную финансовую поддержку на проекты капстроительства в сфере газификации", – заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Кроме того, в Волчанске будет ускорено благоустройство общественной территории – набережной.

В посёлке городского типа Бисерть в 2022 году продолжится строительство газовых сетей.

В городском поселении Атиг Нижнесергинского муниципального района начнётся строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов ПК "Атиг".

В Серове начнётся строительство газопровода низкого давления по ул. Каквинской, Совхозной, Юго-Западной, пер. Юго-Западный, пер. Садоводов, ул. Новолесопильной, ул. Лесопильной, ул. Дружбы, пер. Дружбы, ул. Тихой, ул. Правобережной.

Общее финансирование указанных проектов составит более 125 млн рублей, что позволит к 2023 году ввести дополнительно 29,3 км газопроводов и создать техническую возможность подключения к газу для 674 жилых домов и квартир.

Напомним, ранее муниципалитетам выделили 288 миллионов на газификацию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.03.2022, 13:49 / Общество
В России зарегистрировали 25 387 новых случаев ковида
24.03.2022, 13:35 / Экономика
Свердловским территориям выделили более 125 миллионов на газификацию и благоустройство
24.03.2022, 13:35 / Общество
В Верхней Салде 29 марта загудят сирены
24.03.2022, 13:21 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 1 254 случая COVID-19
24.03.2022, 13:00 / Экономика
Свердловским сельхозпроизводителям дополнительно выделят 1,3 тыс. гектаров земли