Свердловским территориям выделили более 125 миллионов на газификацию и благоустройство

Финансирование позволит к 2023 году ввести дополнительно 29,3 км газопроводов и создать техническую возможность подключения к газу для 674 жилых домов и квартир. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области увеличили финансирование областных программ по благоустройству и газификации. Решение было принято на заседании регионального правительства.

"Волчанскому городскому округу мы дополнительно выделяем порядка 15 миллионов рублей на комплексное благоустройство общественной территории. Серовский, Бисертский городские округа и городское поселение Атиг получат дополнительную финансовую поддержку на проекты капстроительства в сфере газификации", – заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Кроме того, в Волчанске будет ускорено благоустройство общественной территории – набережной.

В посёлке городского типа Бисерть в 2022 году продолжится строительство газовых сетей.

В городском поселении Атиг Нижнесергинского муниципального района начнётся строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов ПК "Атиг".

В Серове начнётся строительство газопровода низкого давления по ул. Каквинской, Совхозной, Юго-Западной, пер. Юго-Западный, пер. Садоводов, ул. Новолесопильной, ул. Лесопильной, ул. Дружбы, пер. Дружбы, ул. Тихой, ул. Правобережной.

Общее финансирование указанных проектов составит более 125 млн рублей, что позволит к 2023 году ввести дополнительно 29,3 км газопроводов и создать техническую возможность подключения к газу для 674 жилых домов и квартир.

Напомним, ранее муниципалитетам выделили 288 миллионов на газификацию.