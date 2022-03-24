До Москвы с ветерком

На состоявшемся позавчера в Москве совещании Президента России Владимира ПУТИНА с Правительством РФ вице-премьер Марат ХУСНУЛЛИН в числе прочего проинформировал главу государства, что подготовка проектно-сметной документации для строительства трассы Казань – Екатеринбург завершена, работы начнутся уже в ближайшее время.

Речь идет о 800-километровом участке скоростной федеральной автодороги М-12 Москва – Казань – Екатеринбург, поручение по которому было дано Владимиром Путиным год назад в рамках послания Федеральному Собранию (подробнее об этом см. во врезке. – Прим. ред.).

В аппарате вице-премьера не стали комментировать детали проекта. Как рассказали «ОГ» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» (находится в ведении Федерального дорожного агентства – Росавтодора), маршрут Казань – Екатеринбург проходит по территории Татарстана, Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Работы проводят учреждения, подведомственные Росавтодору и государственной компании «Автодор». В рамках этого проекта на территории Свердловской области Уралуправтодор выполнит капитальный ремонт 139-километрового участка автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург, который станет частью М-12. Для увеличения пропускной способности трассы и безопасности дорожного движения дорогу расширят с существующих двух до четырёх полос, будут капитально отремонтированы 14 искусственных сооружений. Ранее сообщалось, что на подходах к Екатеринбургу трассу расширят до шести полос, также в рамках коридора достроят южный участок ЕКАД. Проезд по трассе Москва – Казань – Екатеринбург будет бесплатным, заявлял ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Все работы идут в соответствии с графиком и будут завершены в 2024 году, уточнили в пресс-службе Уралуправтодора, добавив, что в прошлом году были отремонтированы 26 км дороги, а ещё 9 км после капремонта будут открыты для движения в этом году.

Губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что строительство новых и реконструкция имеющихся дорог способствуют развитию экономики и существенному повышению инвестиционного потенциала Свердловской области. «Мы задействуем ресурсы наших предприятий строительной отрасли и производителей стройматериалов, что приведёт к увеличению их компетенций и развитию всего строительного комплекса региона. Вокруг новой дороги возникнет инфраструктура придорожного сервиса – это ведёт к увеличению инвестиций в сферу услуг, созданию новых рабочих мест», – подчеркивал глава региона.

В числе основных эффектов от реализации проекта эксперты и потенциальные пользователи новой трассы называли двукратное сокращение времени поездки (например, путь между Казанью и Екатеринбургом займёт не 14, а 7 часов), повышение скорости доставки грузов и снижение издержек.

– Это грандиозный и очень нужный стране проект, – говорит президент транспортной компании «Лорри» Юрий Ступак. – Сейчас из-за плохого качества дорог путь до Москвы без остановок занимает двое суток, на одну перевозку требуется пять водителей, потому что мы обязаны давать им отдых каждые 9 часов, и, соответственно, пять тягачей. Паузы в дороге делаются только для их смены – а это дополнительная нагрузка на фуры, которые используются в режиме нон-стоп. По хорошей дороге за то же время, но с перерывами на отдых, до столицы сможет доехать один водитель. Это значит, что остальные силы и средства мы сможем использовать на других направлениях и заказах, а значит, увеличить объёмы, скорость и качество доставки грузов потребителям.

Справка «ОГ» Скоростная автомобильная дорога М12 Москва – Казань – Екатеринбург – строящаяся автомагистраль между Москвой и Екатеринбургом. Является частью международного транспортного маршрута Западная Европа – Западный Китай. Включена в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ – один из 13 нацпроектов, утверждённых Правительством РФ). Изначально предполагалось, что трасса ограничится 810-километровым участком Москва – Казань, однако в ходе прошлогоднего послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить её до Екатеринбурга. Стоимость строительства участка Москва – Казань предварительно оценивалась в 622 млрд. рублей, Казань – Екатеринбург – в 493 млрд.