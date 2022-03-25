Компания АвтоВАЗ продолжит работу после ухода с рынка Renault

Предприятие опровергло сообщения о возможной остановке производства из-за ухода из РФ Renault. Фото: Александр Зайцев

Представители российского автозавода опровергли сообщения о возможной остановке производства из-за ухода из России компании Renault, чьим дочерним предприятием является АвтоВАЗ.

С начала марта СМИ говорят о возможной остановке конвейера Волжского автозавода. Однако, как сообщает портал войнасфейками.рф, предприятие не закрывается. В компании отмечают, что держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами компании.

"За последние недели были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива 40 800 сотрудников… Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы", — сообщается на официальном сайте автопроизводителя.