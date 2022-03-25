Губернаторы регионов УрФО отчитались Владимиру Якушеву о мерах по сдерживанию цен на товары

Во всех регионах были организованы штабы по повышению устойчивости социальной сферы и экономики. Фото: сайт полпредства президента РФ в УрФО

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с губернаторами федерального округа в режиме видеосвязи и обсудил с ними принимаемые меры по стабилизации экономики. Во всех регионах были организованы штабы по повышению устойчивости социальной сферы и экономики.

В ходе встречи было озвучено, что спрос на сахар, макаронные изделия и крупы возвращается к обычным показателям. Чтобы не допустить необоснованного роста цен на эти продукты, Генпрокуратура и территориальные управления Федеральной антимонопольной службы оперативно реагируют на факты злоупотребления доминирующим положением и заключение антиконкурентных соглашений. Помимо этого в регионах действуют запреты на экспорт сахара и зерновых, а также финансовая поддержка хлебопёков.

Также губернаторы рассказали полпреду о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, таких как предоставление льготных кредитов и финансовая помощь бизнесу с помощью грантов и субсидий.

"Правительство России приняло два пакета мер поддержки экономики в условиях санкций, идёт работа над третьим пакетом. Внесены изменения в федеральное законодательство. Важно, чтобы бизнес, региональные и муниципальные власти не только следили за нововведениями, но и оперативно начинали ими пользоваться", – передаёт слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Также полномочный представитель президента РФ в УрФО заявил, что безработицы в федеральном округе нет, однако ситуация на рынке труда должна находиться под постоянным контролем. В ближайшие дни все регионы УрФО получат федеральные средства для создания временных рабочих мест. Отметим, что Свердловская область получит на эти цели более 770 млн рублей.

Как ранее писала "Областная газета", правительство расширило действующие и утвердило новые меры поддержки граждан, ищущих работу. Службы занятости нацелили на снижение напряжённости на рынке труда. Согласно подписанному постановлению, теперь в центры занятости могут обращаться не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, переведён работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.