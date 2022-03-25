Санкции побьют стабильностью

Полпред Владимир Якушев провел Совет губернаторов УрФО в режиме онлайн. Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Полномочный представитель Президента Владимир ЯКУШЕВ напомнил руководителям регионов, что в условиях санкций важно, чтобы бизнес, региональные и муниципальные власти оперативно начинали пользоваться новыми мерами поддержки.

Сегодня во всех субъектах УрФО действуют штабы по повышению устойчивости социальной сферы и экономики. В их задачи входит оперативная реакция на возникающие проблемы в отраслях в условиях беспрецедентного санкционного давления. Активно работает штаб в Свердловской области, созданный губернатором Евгением Куйвашевым в начале марта. В него вошли его заместители, руководители отраслевых министерств и территориальных подразделений федеральных ведомств и т.д. Сформированы и функционируют рабочие группы по развитию отраслей экономики региона, которые возглавили профильные представители свердловского кабмина. Первоочередные задачи, поставленные перед ними Евгением Куйвашевым, – социальная стабильность и устойчивое функционирование всего хозяйственного комплекса региона. Разработка дополнительных мер поддержки людей. Бесперебойное обеспечение продуктами и лекарствами, чёткая работа жилищно-коммунального комплекса и общественного транспорта.

Губернаторы проинформировали полпреда о принимаемых мерах по сдерживанию цен на товары первой необходимости и снижению ажиотажа на отдельные категории продукции. По оперативным данным Федеральной налоговой службы, спрос на сахар, крупы и макаронные изделия в регионах УрФО возвращается к обычным показателям. Органы исполнительной власти совместно с Генпрокуратурой и территориальными управлениями Федеральной антимонопольной службы реагируют на все нарушения законодательства, в том числе направленные на необоснованное повышение цен. Кроме того, действуют меры, введённые Правительством России: запрет на экспорт сахара и зерновых, финансовая поддержка хлебопёков.

Регионы получили расширенные полномочия по поддержке отраслей. Губернаторы рассказали полпреду, как они помогают малому и среднему бизнесу и совместно с федеральным правительством – системообразующим предприятиям. Промышленность и аграрный сектор смогут получить льготные кредиты, продолжится поддержка в виде субсидий и гарантий.

Подробно была рассмотрена ситуация на рынке труда. По данным на 18 марта, роста безработицы в УрФО нет. Владимир Якушев отметил, что влияние западных санкций на рынок труда будет иметь отложенный эффект. Поэтому ситуацию необходимо держать на контроле и готовиться оперативно применять все имеющиеся инструменты поддержки занятости. Регионы в ближайшее время получат целевые федеральные средства на создание временных рабочих мест и переобучение людей, потерявших работу.

Ещё один актуальный вопрос – восстановление прав обманутых дольщиков – полпред поручил решить до конца 2023 года.

Полпред Владимир Якушев провел Совет губернаторов УрФО в режиме онлайн. Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе