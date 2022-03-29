Экономический класс

Российские самолёты будут осуществлять международные рейсы. Фото: wikipedia.com

В этом году Свердловская область субсидирует авиаперелёты в 17 городов России. Программа позволит значительно снизить стоимость билетов для пассажиров. На эти цели в бюджете региона заложено 340 миллионов рублей. Уральцы смогут бюджетно добраться во многие уголки нашей страны от Кавказа до Сибири без пересадки в Москве. Кто и когда может рассчитывать на дешёвые билеты, выяснял корреспондент «Областной газеты» Сергей ХАНДЮКОВ.

Выполнять субсидированные рейсы будут две авиакомпании: «Ред Вингс» и «Азимут». Полететь можно будет в Барнаул, Белгород, Воронеж, Ижевск, Махачкалу, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу. В этом году в список доступных городов добавились: Кемерово, Магнитогорск и Владикавказ. Перечень направлений по поручению губернатора Евгения Куйвашева проработало министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

– Мы субсидируем как маршруты, уже показавшие востребованность у пассажиров, так и новые направления. По поручению губернатора Евгения Куйвашева на софинансирование межрегиональных авиаперевозок в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 340 миллионов рублей. Это на 20 процентов больше, чем в 2021 году», – пояснял министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Около 30 процентов стоимости билета будет финансировать бюджет Свердловской области, еще столько же выделят из казны регионов, в которые летают субсидированные рейсы. В прошлом году самыми популярными у пассажиров стали полёты в Нижний Новгород, Омск, Саратов и Белгород. Всего в 2021-м льготные билеты купили более 214 тысяч жителей Свердловской области.

В обход Москвы

По большинству направлений полеты уже осуществляются. Льготные билеты может приобрести любой желающий на сайтах авиаперевозчиков.

– На 2022 год в аэропорту Кольцово запланировано выполнение рейсов по 28 субсидируемым маршрутам, 17 из них софинансирует правительство Свердловской области — рассказал пресс-секретарь аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Также Клименских подчеркнул, что Свердловская область является одним из лидеров в стране по количеству субсидируемых рейсов. В доказательство тому он приводит цифры. К примеру, доля пассажиров на прямых межрегиональных рейсах в Кольцово в 2021 году превысила 62 процента от числа пассажиров внутрироссийских рейсов, а средняя загрузка таких рейсов составила 74 процента.

Спрос на прямые межрегиональные авиаперевозки год от года только растёт. Так, за 9 месяцев 2021 года ими воспользовались 2,4 млн пассажиров, что на 42 процента больше, чем за 9 месяцев 2019 года, и на 65 процентов больше, чем за тот же период 2020 года.

Перспективный Кавказ

С точки зрения развития туризма, список городов, куда можно улететь по бюджетным билетам, эксперты называют перспективным, особенно выделяя северо-кавказское направление.

– Всё-таки большинство субсидированных маршрутов – это не экскурсионные, так скажем, направления — комментирует менеджер по туризму Ксения Беккер. – Если говорить о внутренних турах, то у нас большим спросом сейчас пользуются Казань, Санкт-Петербург, Москва. Востребованы направления на Байкал, Алтай. Традиционно лидерами на внутреннем рынке остаются Сочи и Крым. Они уже показывают рост на 20–30 процентов. Если говорить о льготном списке, я бы выделила Махачкалу, Владикавказ. Кавказ вообще очень перспективный туристический регион, — резюмировала Беккер.

«Это очень правильная и своевременная инициатива, – отмечает первый заместитель представителя главы Чеченской Республики в Свердловской области Шаруди Дикаев. – Например, в советское время был очень популярен рейс из Кольцово до Грозного, на нём летали наши земляки, живущие и работавшие не только в Екатеринбурге, но и на Тюменском севере – там и сейчас очень много уроженцев Чечни. В 2015 году его пытались возобновить, но в силу ряда причин эта инициатива не получила развития – в том числе из-за цен на билеты. Субсидируемые рейсы привлекают и невысокой стоимостью, и тем, что из Владикавказа добраться в соседние республики (Чечню, Ингушетию) можно в разы быстрее, чем из Минеральных Вод, куда сегодня летает большинство рейсов северокавказского направления со Среднего Урала. Кроме того, субсидии от властей региона – это гарантия того, что рейсы завтра не отменят, а значит, планировать поездку и покупать билеты можно заранее».

«Субсидирование со стороны региона – эффективная мера, работающая совместно с субсидированием со стороны федерального правительства. Именно благодаря этому активно развиваются перевозки на межрегиональных маршрутах, минуя Москву, – считает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. – Промышленным предприятиям сейчас надо будет налаживать новые экономические связи, что может обеспечить дополнительный спрос на деловые полёты». Кроме того, добавляет эксперт, сейчас развивается международное сообщение на самолётах SSJ, которые не подвержены санкционным рискам: «Вполне возможно, что для части потребителей будет привлекателен сценарий, когда они летят в Екатеринбург субсидированным маршрутом, а далее продолжают путешествие по международному направлению».

Цена и время

Льготные цены на авиабилеты действуют не весь год. Как правило, в высокий сезон, то есть летом, стоимость перелёта субсидироваться не будет. К примеру, во Владикавказ можно дёшево улететь только с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря, в Воронеж – с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. Полный перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов, а также сроки действия программы можно узнать на сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

Мы сравнили цены на некоторые направления. По маршруту Екатеринбург – Махачкала 6 апреля субсидированный билет будет стоить 7 049 рублей, без скидки с пересадкой в Москве – 7 678 рублей. Из уральской столицы самолётом до Магнитогорска 5 апреля можно будет добраться за 1 780 рублей, это субсидированный билет, улететь в этот же день и тем же маршрутом, правда, с пересадкой в Санкт-Петербурге будет стоить уже более 15 тысяч рублей.