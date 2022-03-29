Ставки снижены

Основной мерой поддержки бизнеса в условиях кризиса является льготное кредитование. Претендовать на сниженные ставки могут и крупные, и средние, и малые предприятия. Фото: Алексей Кунилов

С 24 февраля более двух тысяч свердловских бизнесменов обратились на горячую линию Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) с вопросами о работе в условиях международных санкций. Больше всего представителей бизнеса интересует положенная им помощь от государства.

О финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства на пресс-конференции рассказали представители регионального правительства, Уральского главного управления Банка России и бизнес-сообщества.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин выделил три основные группы мер поддержки, которые финансовый сектор оказывает бизнесу:

поддержка платежей – снижение эквайринговой комиссии (плата за приём банковских карт, которую банки берут с магазинов) при реализации социально значимых товаров и услуг – её максимальный размер не должен превышать одного процента, а также увеличение с 1 мая размера максимального единовременного платежа по системе быстрых платежей с 600 тысяч рублей до 1 млн рублей);

предоставление кредитных каникул предприятиям пострадавших отраслей на срок до полугода независимо от динамики доходов, а также возможности реструктуризации кредитов;

предоставление льготных кредитов по ставкам от 13,5 до 15 процентов годовых.

Между тем Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с 21 марта уже снизил ставки по льготным займам для предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал директор фонда Валерий Пиличев:

– Мы отвязали наши процентные ставки от ключевой ставки Центрального банка, которая сейчас составляет 20 процентов годовых. Теперь мы выдаём займы под 15 процентов, а ряд займов – даже под 7,5 процента. У нас работает система кредитных каникул. Принято уже 181 заявление.

Получать кредиты на льготных условиях могут и крупные предприятия: для агропромышленного комплекса ставка составляет 10 процентов годовых, для промышленности и торговли – 11 процентов. По словам первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александра Породнова, за последние две-три недели системообразующие предприятия Среднего Урала подали уже 25 заявок на получение таких займов.

Таким образом, основной мерой поддержки бизнеса в условиях кризиса стало льготное кредитование. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил важность льготных ставок, без которых кредиты были бы просто недоступны.

В Свердловской области также создана специальная рабочая группа. Её задача – наладить оперативный контакт предпринимателей с федеральными властями не только для финансовой поддержки, но и решения организационных и юридических вопросов.