Хлебушек пошел

На государственную поддержку могут рассчитывать предприятия, которые обязуются не поднимать цены на свою продукцию. Фото: Алексей Кунилов

Российское правительство расширяет пакет мер по стабилизации продовольственного рынка. Накануне стало известно, что Москва направила регионам 2,5 млрд рублей, чтобы производители хлеба смогли до конца года заморозить стоимость своей продукции. Около 80 млн получит Свердловская область. Эксперты убеждены: чтобы на полках магазинов был недорогой хлеб, в первую очередь нужно ограничить рост цен на зерно.

Для стабилизации цен на хлеб Правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены на места, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания с регионами и бизнесом по текущей ситуации в хлебопекарной промышленности. «Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста до конца года», – отметила зампред кабмина.

Свердловская область по объёмам полученной федеральной помощи находится на четвёртом месте, больше предоставили только Московской и Нижегородской областям (94 и 89 млн рублей) и Краснодарскому краю (88 млн рублей).

Поддержать обнулением

По информации Росстата на середину марта, в целом вся хлебная продукция в России подорожала больше чем на 13 процентов. На Среднем Урале средняя потребительская цена килограмма хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной составила 74,71 рубля, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов – 77,31 рубля.

«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», – написала позже Виктория Абрамченко у себя в Telegram-канале, добавив, что поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать эти две меры и представить в правительство предложения. По сведениям газеты «Коммерсантъ», речь идет о двух видах наиболее востребованной у россиян продукции — батоне «Нарезной» и чёрном хлебе «Бородинский».

То, что не надо, расти не должно

Ранее, напомним, стало известно, что господдержку получат свердловские сельхозпроизводители. На эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 4 млрд рублей, сообщил 24 марта на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона особо подчеркнул, что власти рассчитывают на социальную ответственность бизнеса в сфере торговли продуктами питания и товарами первой необходимости: «Мы не имеем права допускать дефицита потребительских товаров, равно как и искусственного ажиотажа на пустом месте в наших магазинах. А самое главное — важно предотвратить необоснованный рост цен на жизненно необходимые товары». В настоящее время идёт активная работа и по увеличению федеральных субсидий на выдачу свердловским аграриям льготных кредитов на 250 млн рублей, рассказывал министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев на заседании Заксобрания. «80–90 процентов себестоимости булки хлеба – это затраты на посев, уход и сбор урожая. Именно сюда надо направлять субсидии, чтобы сельхозпроизводители могли поставить зерно на хлебокомбинат по относительно невысокой цене. По крайней мере во всём мире делается именно так», – отмечает эксперт, кандидат экономических наук Константин Селянин.

От аграриев до потребителей

В Свердловской области работают более 200 предприятий хлебопекарной промышленности, в том числе 20 крупных, получить субсидию могут все, кто на нее заявятся, рассказали «ОГ» в департаменте информационной политики Свердловской области. В 2021 году господдержкой на общую сумму свыше 40 млн рублей воспользовались 10 хлебопекарных предприятий. Но в условиях нынешних санкций актуальность госпомощи на порядок выше, указывают участники рынка, опасаясь, однако при этом, что одной только этой меры будет недостаточно. «Стоимость муки за последние месяцы выросла на 10 рублей, в булке хлеба это будет плюс 3,7 рубля. 0,5 рубля из-за изменения курса валюты прибавила в стоимости упаковка. Про сахар и бумагу вы и так всё знаете. Приплюсуйте к этому выросшие цены на запчасти и авто, взлетевшие до 22–24 процентов ставки банков по кредитам, требование предоплаты поставщиками сырья и ещё множество сопутствующих факторов – и хлеб выйдет золотым», – подсчитал для «ОГ» руководитель одного из крупных хлебопекарных предприятий, попросивший не упоминать его имени.

Меры господдержки хлебопёков будут иметь ограниченный эффект, соглашается Константин Селянин, в первую очередь надо решить проблему стоимости сырья. И здесь помимо прямой поддержки аграриев нужно вводить заградительные пошлины на экспорт зерна. «Цены на зерно на мировом рынке в валюте после начала известных событий выросли чуть ли не на 30 процентов, а Россия – крупнейший экспортёр. И если зерно будет идти за рубеж без ограничений, спрос, а соответственно, и цена на него внутри страны будут расти, рынок будет разбалансирован», – поясняет эксперт. Кроме того, считает он, в этой ситуации правильно поддержать социально незащищённые категории граждан, как это было на острой фазе пандемии: «Когда вместе с ценой вырастают доходы – это более правильная и более понятная ситуация с точки зрения экономики», – добавил эксперт.