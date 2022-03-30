Уральские колледжи получили по 100 млн на развитие кластеров

ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод, Уралгидромаш и другие предприятия заявили о готовности к организации производственных центров. Фото: Валентин Тетерин

Четыре уральских колледжа получили федеральные гранты по 100 млн рублей на развитие кластеров за победу в конкурсе Минпросвещения России.

Субсидии на развитие образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта "Профессионалитет" получили Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А. А. Евстигнеева, Первоуральский металлургический колледж, Каменск-Уральский металлургический колледж и Полевской многопрофильный техникум имени В. И. Назарова.

Теперь на базе учреждений сформируют учебно-производственные центры при участии крупных предприятий, таких как ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод, Уралгидромаш, Северный трубный завод, Синарский трубный завод, ООО "Киберсталь", АО "Уральская фольга", ООО "ВИЗ-Сталь", АО "РУСАЛ Урал" и других.

В рамках федерального проекта в регионе уже действуют несколько кластеров на базе уральских колледжей. Образовательная программа представляет собой практическую подготовку под запрос конкретного производства, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

"Федеральный проект "Профессионалитет" даёт возможность государственным колледжам становиться реальными кадровыми центрами, а работодателям – участвовать в системе подготовки специалистов, формировать свои запросы к программам. В условиях импортозамещения такой подход к подготовке современных профессионалов позволит решать кадровые вопросы для приоритетных отраслей развития российской экономики", — отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.