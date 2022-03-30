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Экономика
30 марта 2022, 13:20

Вячеслав Володин предложил перевести оплату за экспорт леса, нефти и зерна в рубли

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин отметил, что у Евросоюза есть рыночные возможности рассчитываться за газ рублями, но европейские политики отказываются ими пользоваться. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил расширить список российских товаров, которые будут экспортироваться за рубли. По его мнению, в перечень стоит включить нефть, зерно, уголь, лесоматериалы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за поставки газа в рубли для недружественных стран. Глава нижней палаты парламента отметил, что такая мера была вынужденной, так как европейские и американские политики "сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро".

"Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу "Ямал — Европа" упали до нуля. Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать", — пишет Вячеслав Володин в своём telegram-канале.

Он отметил, что у Евросоюза есть рыночные возможности рассчитываться за газ рублями, но европейские политики отказываются ими пользоваться. По его мнению, гораздо хуже, когда деньги есть, а товара, на который их можно тратить, нет.

"Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть", — добавил председатель Госдумы.

В связи с этим Вячеслав Володин предлагает включить в список экспортируемых товаров, расчёт за которые происходит в рублях, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лесоматериалы.

Областная газета Свердловской области

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