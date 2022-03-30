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Экономика
30 марта 2022, 15:02

Товары сине-жёлтого цвета останутся на прилавках торговых сетей

  Юлия Пастух
Магазин

Минпромторг передал фальшивку в правоохранительные органы для привлечения её создателей к ответственности. Фото: Алексей Кунилов

Сайт войнасфейками.рф опроверг информацию о предписании Минпромторга изъять из продажи товары определённых цветов.

Ряд telegram-каналов распространил информацию о том, что Минпромторг РФ направил представителям ритейла предписание изъять из продажи все товары сине-жёлтого цвета.

В министерстве факт существования и тем более распространения подобного письма опровергли. Копия документа, опубликованного в мессенджерах, является подделкой. Минпромторг приводит доказательства фальсификации: заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, который якобы подписал распоряжение, не курирует сферы промышленности, указанные в письме.

Буквенный и номерной идентификатор, присваиваемый каждому официальному документу, в подлинных исходящих письмах министерства выглядит совсем иначе. А исполнитель предписания уволился из ведомства несколько месяцев назад. Кроме того, в поддельном деловом письме используются недопустимые обороты и эмоционально окрашенная лексика.

Минпромторг передал фальшивку в правоохранительные органы для привлечения её создателей к ответственности в рамках действующего законодательства.

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Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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