Евгений Куйвашев и Александр Потапов обсудили работу УВЗ

Представитель концерна опроверг слухи о якобы нестабильной работе сектора, выпускающего гражданскую продукцию. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в ходе встречи генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и глава региона Евгений Куйвашев обсудили работу концерна. Руководитель предприятия опроверг слухи о нестабильной работе сектора.

"У нас большая составляющая – это гражданская продукция. Мы получили выручку и объём её производства – более 50% в структуре непосредственно нашего бюджета. Если брать по отношению к 2020 году, то более чем на 30% поднялась выручка и объёмы производства. Если раньше было 10,7 тысячи единиц подвижного состава, то по прошлому году – более 14 тысяч уже. В этом году мы очень серьёзно загружены. Сейчас подтверждён контракт на 17 тысяч полувагонов. Более того, сейчас готовится достаточно серьёзный контракт по платформам, и в этой связи мы вынуждены перестраивать частично наши производства", – рассказал губернатору генеральный директор завода.

Глава "Уралвагонзавода" отметил, что руководство с недоумением восприняло сообщения, появившиеся накануне в медиапространстве, о якобы нестабильной работе сектора, выпускающего гражданскую продукцию. "Мы работаем стабильно. Гособоронзаказ мы "под завязку" заполняем. Работаем где-то в две, иногда в три смены. По гражданской продукции готовим выпуск платформ. Сейчас у нас готовится большой контракт. Мы работали, работаем и будем работать. Кроме того, работники УВЗ сейчас также задействованы в восстановлении техники военного назначения в осложнённых условиях", – пояснил Александр Потапов.

В ходе встречи был также поднят вопрос о совместной подготовке к 300-летнему юбилею, который этим летом отметит Нижний Тагил.

"Мы прилагаем совместные усилия к развитию Нижнего Тагила — города, где находится головное предприятие концерна — Уралвагонзавод. В этом году Нижнему Тагилу исполняется 300 лет, мы готовимся к этой дате. Недавно провели заседание организационного комитета с вашим участием, наметили планы и уверенно говорим о том, что сегодня город развивается", — сказал Евгений Куйвашев.