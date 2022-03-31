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Экономика
31 марта 2022, 09:57

ФАС хочет запретить валютные контракты внутри РФ

  Юлия Пастух
Валюта.

Уже заключённые договоры нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Фото: Алексей Кунилов

Федеральная антимонопольная служба предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект с таким намерением уже согласовал Минфин.

Инициатива предполагает внесение изменений в Гражданский кодекс, который в настоящий момент прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях.

Согласно документу, все договоры, которые уже заключены, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 годах, – передаёт РБК.

Напомним, "Газпром", Правительство РФ и Банк России до конца марта должны доложить о переходе на рубли за поставки газа в недружественные страны. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Областная газета Свердловской области

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