Эксперт РАНХиГС: Урал может стать драйвером политики импортозамещения

Экономист выделил важнейшие направления импортозамещения. Фото: Алексей Кунилов

Заведующий кафедрой экономики и управления Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Победин оценил потенциал России в проектах по импортозамещению и выделил наиболее перспективные из них:

"По какой бы траектории ни продолжила развитие наша страна – снижение внешнеэкономических связей, опора только на собственный экономический потенциал или поэтапное, со временем, восстановление внешнеэкономической активности, – на мой взгляд, процессы импортозамещения являются необходимым условием успешного экономического роста даже в ситуации восстановления внешнеэкономических связей до прежнего уровня", – рассказал эксперт.

Александр Победин также отметил, что экономический, интеллектуальный и финансовый потенциал страны позволяет выйти за пределы роли "сырьевого придатка", увеличить национальные доходы за счёт производств с высокой долей добавленной стоимости. И именно здесь, по его словам, может существенно помочь политика импортозамещения.

"Из соображений экономической безопасности важнейшими направлениями импортозамещения является развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности. Также перспективным представляется импортозамещение в производстве тканей и одежды, в электронной промышленности, производстве собственного программного обеспечения.

Полагаю, что Уральский макроэкономический регион может стать драйвером политики импортозамещения, так как здесь с советских времен сосредоточены производственные ресурсы по машиностроению, хорошо простроены логистические цепочки по всей производственной вертикали – от сырья к полуфабрикатам и к готовой продукции", – добавил экономист.