Россия и Белоруссия отменят плату за входящие звонки в роуминге

Фото: Полина Зиновьева.

С 1 апреля 2022 года российские и белорусские мобильные операторы отменяют плату за входящие звонки для абонентов в роуминге.

По информации пресс-службы Минцифры, россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России.

Сейчас в Белоруссии находится более 90 тысяч российских абонентов, которым станут доступны бесплатные входящие звонки. Минцифры продолжает совместную работу с Белоруссией для отмены всех роуминговых наценок. В будущем стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны.

Благодаря ранее принятым мерам по значительному снижению тарифов в роуминге, количество абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи в Белоруссии, увеличилось на 15%, количество входящих звонков увеличилось в 1,5 раза, исходящих – в 2 раза. Объемы смс-сообщений также выросли в 2 раза, а интернет-трафик – в 1,6 раза.

Напомним, на днях российских операторов сотовой связи призвали отказаться от безлимитных тарифов. С такой рекомендацией выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.