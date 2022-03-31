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31 марта 2022, 16:19

Евгений Куйвашев озвучил задачи по развитию импортозамещения в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

План по импортозамещению должны представить губернатору уже в середине апреля. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл очередное заседание оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы. Перед региональным правительством были поставлены задачи по развитию импортозамещения.

"Для дальнейшего развития региона необходимо использовать весь накопленный промышленный потенциал. […] Мы видим, что с уходом западных компаний освобождаются целые ниши и сферы производств. Всё это создает уникальную возможность для развития хозяйственного комплекса региона. И этим нужно грамотно воспользоваться", – заявил глава Среднего Урала.

Евгений Куйвашев также поручил провести инвентаризацию критических видов комплектующих и сырья импортного производства. Кроме того, властям предстоит предусмотреть меры по освоению новых рынков и расширению круга партнёров.

Все меры должны быть отражены в региональном плане по импортозамещению. Уже в середине апреля документ предполагается представить губернатору, сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, темой предыдущего заседания регионального оперштаба стала работа агропромышленной сферы и потребительского рынка. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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Евгений Куйвашев озвучил задачи по развитию импортозамещения в регионе